Unha ruta para Semana Santa: sete olladas urbanas

A Alameda é un dos grandes espazos verdes dunha cidade que destaca pola súa rede de parques. A zona da Carballeira coroada na parte alta pola capela de santa Susana, ocupa a maior parte. No 1885 dúas grandes figuras escultóricas con forma de león foron trasladadas dende a Porta Faxeira, sendo colocadas na entrada do Paseo da Ferradura, percorrido que bordea a Alameda.

Preside dende o alto a enseada do Orzán e permite unha privilexiada mirada sobre a Coruña e a súa perfecta fusión co Atlántico. Lugar singular, cunha extensa zona de lecer que conta con atractivos como a Cúpula Atlántica e o Ascensor panorámico.