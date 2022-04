Tellado afirma que no habrá "gran lío" en la sucesión en el PPdeG y que priorizarán el interés general a los personales

El secretario xeral del PPdeG, Miguel Tellado, y recientemente nombrado vicesecretario de organización del PP por Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado, respecto a la sucesión en Galicia, que no habrá "un gran lío" y que, "aunque son legítimas las ambiciones de todo el mundo", la prioridad es "ser útiles a Galicia". "Si ponemos el interés general por encima de intereses particulares, acertaremos", ha comentado.





En una entrevista concedida este miércoles a Onda Cero y recogida por Europa Press, Tellado ha remitido a los estatutos, donde está prevista "la resolución de estos temas", por lo que "nadie debe esperar un gran lío, más bien lo contrario". Respecto a los nombres que suenan para suceder a Feijóo, el popular ha reconocido que "hay muchísimos preparados y con experiencia que podrían asumir el cargo", pero ha señalado que todavía deben "hablar para encontrar la mejor solución".





A este respecto, Tellado ha remarcado que continuarán en la línea del "encargo realizado por los gallegos", la "estabilidad política". "Eso se ha hecho en los últimos 13 años, en estos últimos dos y queremos que siga así en los dos siguientes y más adelante", ha incidido.





El secretario ha explicado que, para poner en marcha el proceso --que probablemente arranque "en las próximas semanas"--, existen dos posibilidades: que el Comité Ejecutivo elija al presidente del partido para los próximos tres años de mandato o que se convoque un congreso, ordinario o extraordinario.





"Todavía no hemos hablado. Llevamos un mes frenético. En las próximas semanas pondremos en marcha un mecanismo que nos permita conocer que es lo que piensa el partido y ejecutar una solución", ha señalado, además de matizar que "todo el mundo ha estado a la altura, ha sido prudente".





"UNA NUEVA CARGA", MÁS QUE UN NUEVO CARGO

Por otro lado, en cuanto al nuevo cargo recientemente asumido como responsable de organización territorial, Tellado ha comentado que "más que reconocimiento", se trata de una "nueva responsabilidad". "Se trata de un partido tan grande, con tanta presencia territorial, que no asumo un cargo, sino una nueva carga. Lo que espero es no cometer muchos errores y ser útil a un partido que debe ser la alternativa al Gobierno de Sánchez", ha apuntado.





Respecto a las funciones que desempeñará en su nuevo puesto, Tellado ha relatado que se trata de "velar por el buen funcionamiento de la estructura del partido en todo el territorio y hacer que las relaciones entre las distintas estructuras sean fluidas; que todo funcione bien".





Para esta nueva etapa, Miguel Tellado ha solicitado "la máxima implicación", dada la "grave situación" en la que se encuentra España y vistos los últimos tiempos vividos en Génova. "La gente ha visto a un PP peleado consigo mismo y esa idea hay que desterrarla. La gente tiene que ver a un PP centrado en lo verdaderamente importante, centrado en las personas y en sus problemas", ha defendido.





Por último, Tellado ha avanzado que, por el momento, no abandonará su puesto como secretario xeral de los populares gallegos. "Un vacío de poder no sería bueno ahora mismo", ha señalado. Con todo, sí pondrá el cargo a disposición del nuevo presidente del PPdeG cuando este sea elegido "para centrarse en sus responsabilidades como vicesecretario". "Aunque todavía no ha llegado ese momento, hay que esperar", ha insistido.