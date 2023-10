Los sindicatos se niegan a negociar si Educación no incluye mejoras en el horario lectivo

Las centrales sindicales presentes en la mesa sectorial docente no universitaria (CIG, UGT, CCOO y ANPE) que aborda, entre otros temas, la reducción del número de alumnos por aula, han manifestado su oposición a seguir negociando si entre los temas a tratar no se introduce la recuperación del horario lectivo para el profesorado.



La Consellería de Educación y los sindicatos celebraron este miércoles la segunda reunión en la que se enmarcan las conversaciones para avanzar en el acuerdo sobre la rebaja de las ratios escolares y se han citado para un nuevo encuentro que tendrá lugar el próximo viernes día 6.



El director general de Centros y Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Álvarez, destacó al término de la reunión de hoy el "esfuerzo" por parte de la Administración gallega para plasmar en el documento algunas de las medidas planteadas por las formaciones sindicales.



"Recogimos todas sus inquietudes y sugerencias y vamos a volver a analizarlas, como no podía ser de otra manera; esta Administración tiene el firme compromiso de intentar llegar a un acuerdo", manifestó en un audio facilitado por el departamento educativo.



Álvarez emplazó a los representantes sindicales el próximo viernes en una nueva reunión "con el ánimo -afirmó- de poder llegar lo antes posible a un acuerdo que sea bueno para el sistema educativo, para la sociedad gallega y para la educación de la próxima década".



Fuentes de la Consellería informaron a Efe de que el nuevo documento presentado este miércoles por Educación incorpora mejoras. Entre estas figura que el alumnado con una discapacidad igual o superior al 33 % contará por dos alumnos a efectos de ratio; o la implantación, a partir ya del próximo mes de septiembre, de 20 alumnos por clase como máximo entre los estudiantes de tres años.



Otra de las mejores introducidas por Educación consiste en un complemento retributivo para las tutorías, o el incremento del importe para lo cargos de dirección.



Por su parte, los sindicatos consideran que las mejoras introducidas por la Consellería después de escuchar sus demandas no son aún suficientes.



En el apartado de las ratios, critican que se mantiene la propuesta pero exclusivamente para Infantil y Primaria, dejando fuera todas las demás etapas educativas. Únicamente cambia la implantación de la reducción de la ratio en Infantil, comenzando con 20 alumnos por aula en el curso 2024/25 y reduciendo 1 año la aplicación tanto en esta etapa como en Primaria, pasando de 10 a 9 años el calendario de implantación. "No se haría plenamente efectiva hasta el curso 2032/33", critica la CIG.



Para el sindicato nacionalista la reducción del horario del profesorado también es "una cuestión fundamental" para empezar a negociar, como reconoció a Efe el secretario general de CIG-Ensino, Suso Bermello. Afirmó que Educación introdujo algunas mejoras en el texto "pero insuficientes".



"Como sindicato mayoritario decimos hoy lo que dijimos hace dos días: o se introduce en la negociación el horario lectivo del profesorado o la CIG no va a firmar, y como no va a firmar no va a entrar a negociar", señaló.



Bermello explicó que la Consellería emplazó a los sindicatos a una nueva reunión y que en ese encuentro "incorporaría una mínima reducción del horario lectivo que solo afectaría al cuerpo de profesores en Infantil y Primaria".



Para el sindicato nacionalista "la negociación comienza el viernes y lo que vivimos en estas dos reuniones fue una pantomima de representación teatral". "El hecho de que el viernes se incorpore la reducción del horario lectivo es la exigencia que teníamos. Para nosotros la negociación empieza el viernes", subrayó.



La responsable de Ensino de UGT-Galicia, Sandra Montero, destacó a Efe la importancia que tiene en la negociación la reducción del número de horas lectivas para el profesorado, y en este sentido indicó que "todos los sindicatos defendemos que sin negociación de la carga horaria, que es lo que venimos pidiendo desde hace catorce años, no entraríamos en ningún tipo de negociación".



"Se comprometieron a tocar la carga horaria pero aún no sabemos cómo; esperaremos al viernes", subrayó Montero.



La portavoz de UGT también criticó que el calendario que propone Educación para reducir las ratios de alumnos por profesor "es muy largo" y añadió que sigue ignorando en este apartado las etapas de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.



La sindicalista consideró importante el punto introducido en la negociación en el sentido de que no se suprimirán unidades en aquellos centros escolares en los que se vea disminuido el número de alumnos.