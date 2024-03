Santalices califica de “película de terror” el clima político nacional, que cree que no se extenderá a Galicia

El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, lamentó el clima político a nivel nacional de los últimos días, que calificó de “película de terror” con “ataques a las parejas de los líderes”, algo que considera “impropio de un Parlamento”.



“Eso le hace mucho daño a la política, desapega a la gente de participar y es una tragedia, porque la gente tiene que participar en la política”, manifestó en una entrevista en la Cadena Ser.



Cuestionado sobre si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, debería bajar el tono, Santalices señaló que “no se trata de uno o de otro”, pero “deberían de tomar conciencia de que están ahí con la máxima confianza que les dio la gente dándoles el voto”. “Creo que lo que tienen que hacer es demostrar que están a la altura y tratar de abordar los temas que le preocupan a la ciudadanía”, defendió.



En esta línea, aunque se mostró “preocupado” con que esa “tensión” se pueda trasladar al Parlamento gallego, Santalices aseguró que no le “agobia”.



Asimismo, valoró la subida de diputados del BNG, con parlamentarios “con una trayectoria importante” y que, en su opinión, “vienen con la idea de trabajar” y no con “la misión de hacer la vida imposible al presidente”.



En cuanto a la situación del PSdeG, Santalices reconoció que no esperaba “una pérdida tan importante de escaños” y apuntó que es un tema que no le agrada, ya que considera que es “un partido constitucionalista”. “Desde luego me gustaría un PSOE que no estuviera en esos niveles en los que está en el Parlamento gallego”, señaló.

Tareas



Tras tomar posesión de nuevo como presidente de la Cámara gallega, el ourensano manifestó su “emoción” y afirmó que estará en el cargo durante el tiempo en el que “siga siendo útil”.



Entre las tareas que se propone para esta legislatura, deseó acabar con las obras en el pazo do Hórreo para tener “un Parlamento más abierto y accesible”, consolidar el “proceso de apertura del Parlamento a la sociedad” y el Panteón de Galegos Ilustres.



Sobre esto último, Santalices reconoció que es un tema “complejo”, pero destacó que “por primera vez tres grupos independientemente registran una propuesta para que esto salga adelante”.

Mascarillas y Baltar



Por otra parte, preguntado por una posible comisión de investigación en el Parlamento por los contratos de la compra de mascarillas durante la pandemia, Santalices dijo que los partidos “podrán ejercitar ese derecho si lo consideran oportuno”, pero insistió en que los contratos Galicia “se ajustan a la necesidad y a la legalidad”, por lo que no cree “que haya mucho que investigar”.



En relación con la situación de Baltar si resulta condenado por su caso de exceso de velocidad, tampoco cree que sea un motivo para que tenga que dimitir, expresó tras señalar que si le tuviese que hacer una recomendación al expresidente de la Diputación de Ourense sería: “Vete más despacio”.

En todo caso, reiteró que es “un problema que juzgará el Supremo”, pero que, en su opinión, “es una situación administrativa que terminará en una retirada de carné o una multa”.