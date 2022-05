Sandra Ortega será consejera dominical de PharmaMar hasta 2026

El consejo de administración de la gallega PharmaMar ha convocado la celebración de la próxima junta general de accionistas de la compañía para el próximo 28 de junio, fecha en la que se votará la designación de Sandra Ortega Mera, hija del fundador de Inditex, Amancio Ortega, y Rosalía Mera, como consejera con categoría dominical para los próximos cuatro años.



Según ha comunicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Ortega será nombrada consejera dominical de la compañía para los próximos cuatro años, renovando su participación en el consejo de la firma esta vez como persona física, en representación de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, que mantiene una participación del 5,01% en la compañía.



Fuentes de la empresa explicaron a Europa Press que esta propuesta de nombramiento para su aprobación por parte de los accionistas responde a una modificación en la Ley de capitales, de forma que Ortega ya no podía ser consejera con la denominación de Rosp Corunna Participaciones Empresariales, sino que tiene que figurar como persona física.



La hija del fundador de Inditex sustituyó a finales de 2020 a José Francisco Leyte Verdejo como representante de la sociedad Rosp Corunna Participaciones Empresariales, por lo que seguirá cuatro años más como consejera dominical.



La compañía indicó que tras la junta del próximo 28 de junio finalizará el mandato como consejera de Ana Palacio, exministra de Asuntos Exteriores entre 2002 y 2004, y de Valentín de Torres-Solanot del Pino, fundador y director general de Copredije y exconsejero y vicepresidente no ejecutivo de Noscira, perteneciente al grupo Zeltia.



Por otro lado, los accionistas de PharmaMar también votarán la fijación del número de consejeros en doce miembros, así como el nombramiento como consejera independiente de Rosa María Sánchez-Yebra, técnico comercial y economista del Estado, doctora en Farmacia por la Universidad de Santiago de Compostela y máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por el Instituto de Empresa (IE Business School) de Madrid.



Inició su carrera profesional en 1990 como experta en patentes químicas y farmacéuticas de la Oficina Española de Patentes y Marcas.En 1999, ingresó en el cuerpo de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado y desde entonces ha ocupado diversos puestos vinculados al Ministerio de Economía y Hacienda en la Dirección General del Tesoro y Política Financiera o como asesora responsable de la ComisiónDelegada de Asuntos Económicos en el Gabinete del Ministro de Hacienda.



Desde 2017 hasta noviembre de 2021 ocupó el cargo de vicegobernadora de estrategia de desarrollo social del Banco de Desarrollo del Consejo de Europa. En noviembre de 2021 fue nombrada vocal del Consejo de Administración de Abanca Corporación Bancaria.



Además, también se propondrá la designación como consejero independiente de Mariano Esteban Rodríguez, licenciado en Farmacia y en Ciencias Biológicas (1972), obteniendo el título de Doctor en 1970 en la especialidad de Microbiología por la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela.



Es profesor de Investigación vinculado ‘ad honorem’ del Centro Nacional de Biotecnología (CNB) del CSIC y jefe del grupo de Poxvirus y Vacunas del CNB. Entre otros logros, ha sido fundador y presidente de la primera asociación de profesionales españoles en elextranjero, Asociación de Licenciados y Doctores Españoles en Estados Unidos (Aldeeu), fundador y miembro de la Fundación Europea contra el Sida (EuroVacc).



Además, en 2006 fue nombrado académico de Número de la Real Academia Nacional de Farmacia (RANF) de España, posteriormente supresidente (2013-2019) y desde 2022 es presidente de honor.



Los accionistas también votarán el nombramiento como consejero independiente de Emiliano Calvo Aller, licenciado enMedicina por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorado en la Universidad de Navarra.



Calvo es director del Grupo Start Madrid (Early Phase Clinical Drug Development in Oncology) y ha sido el director de Investigación Clínica en la Unidad de ensayos clínicos en Fase Temprana Start Madrid-Centro Integral Oncológico Clara Campal (Madrid) desde su puesta en marcha en 2008. También es el presidente de la organización sin ánimo de lucro Investigational Therapeutics in Oncological Sciences Foundation (Intheos).



Además, es profesor titular de Oncología (Ciencias Médicas Clínicas) en la Universidad CEU San Pablo (Madrid) y director delPrograma de Doctorado en la Línea de Oncología de la Universidad CEU San Pablo. Asimismo, es miembro del Grupo Docente de la ESMO Principios de los Ensayos Clínicos y Terapia Sistémica.



Por otro lado, durante la junta de accionistas también se dará ‘luz verde’ a la reelección de José María Fernández Sousa-Faro, presidente de la empresa, como consejero ejecutivo, al tiempo que también se votará la reelección de Pedro Fernández Puentes (vicepresidente del consejo) como consejero ejecutivo.



Otros puntos del día de la junta serán la aprobación de las cuentas anuales de la empresa, la política de remuneraciones de los consejeros y de un plan para 2023 de entrega gratuita de acciones de autocartera a los empleados y directivos de las empresas del grupo.