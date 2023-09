Rueda "no permitirá" a Sánchez usar los PGE para cubrir sus "necesidades" de investidura

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alfonso Rueda, ha lanzado un mensaje "claro" al titular del Gobierno estatal en funciones, Pedro Sánchez: "Galicia no va a permitir que los Presupuestos Generales del Estado sean los presupuestos para atender las necesidades del PSOE para la investidura. En ningún caso y bajo ningún concepto".

Así lo ha trasladado ante su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, a pocos días de que se celebre el debate de investidura de este, en un acto en Santiago bajo el lema 'Por la igualdad de todos los españoles', en el que también ha manifestado que el PP gallego "siempre" estará con el de Os Peares.

Y con un aforo de 1.500 simpatizantes y militantes, ha dado las gracias a los suyos por responder cuando es preciso "enseñar músculo".

En su intervención, tras la inauguración del acto a cargo de la diputada Marta González, Rueda ha tratado de animar a Feijóo ante el previsible fracaso de su investidura, dado que, a priori, no dispone de votos suficientes para convertirse en presidente del Gobierno. "Ningún gobierno vale la dignidad de un político", ha sentenciado, antes de aplaudir que el líder del PP quiera llegar a La Moncloa "como hay que hacerlo: con coherencia, con principios y con dignidad".

Pero, a renglón seguido, ya se ha puesto en el escenario de que Feijóo tenga que dejar paso a Sánchez. Y si el líder de los populares había alertado de que el socialista ha cedido y está dispuesto a ceder al "chantaje" de los independentistas para conseguir su propósito, aún poniendo en jaque "la igualdad" de los españoles, Rueda ha insistido en el mensaje preventivo, pero con el foco en Galicia.

En su intervención, Rueda ha incidido en que Galicia está dispuesta "a ceder" en aras de la igualdad de los ciudadanos y si todos hacen lo propio, pero ha advertido que, igual que los gallegos no admiten que el camino del crecimiento pase por hacerlo "a costa de los demás", Galicia "nunca va a permitir, ni tolerar, ni amparar" que otros "crezcan a su costa".

En esta línea, se ha preguntado "de dónde va a salir el dinero para sufragar la investidura de Sánchez y de quien no supo administrarse" y ha proclamado de forma categórica: "No vamos a tolerar en ningún caso y bajo ningún concepto que nos quiten ese dinero a los que siempre fuimos leales, rigurosos y cumplidores".

"El 23J los gallegos hablaron alto y claro y votaron con 'sentidiño': Galicia quiere una España unida, solidaria e igual, en la que nadie sea más a costa de que otros seamos menos", ha remarcado.

A este respecto, ha relatado algunos de los, a su juicio, agravios del Ejecutivo central de la mano de Pedro Sánchez, cuestiones en las que la actitud del Gobierno debe variar con Galicia, como infraestructuras como el corredor atlántico, o la llegada de los trenes Avril. Con todo, en el foco de sus preocupaciones ha situado la reforma del nuevo modelo de financiación autonómica.

Asimismo, ha aprovechado la presencia de Feijóo para recordarle que una vez que sea presidente, porque ha dado por hecho, sin precisar un margen temporal, que "llegará" a serlo, lo primero que le pedirá es la transferencia de la AP-9. Una cuestión pendiente en la que de poco ha valido, ha subrayado, el papel "decisivo" que reivindica el BNG con su único diputado del Congreso, Néstor Rego.

"El 23 de julio, entre el independentismo impostado o el 'sentidiño', y entre los que tanto prometían y la coherencia, el resultado fue claro: 25-1", ha aseverado, en referencia a los 25 representantes en las Cortes del BNG frente al escaño que ocupa el Bloque en el Congreso.

Críticas a Sánchez

Con especial dureza se ha referido a Sánchez, con cuya presencia en Galicia y la ausencia de un candidato del PSdeG para optar a la Xunta en las próximas elecciones autonómicas --una cita que ha situado "en menos de un año", sin más precisión temporal (las últimas fueron en julio de 2020)-- ha ironizado.

"Que le pregunten a Sánchez quién va a ser candidato a presidente. ¿A qué viene? Habría que preguntarle", ha esgrimido, durante una intervención en la que ha subrayado que lo que sí tiene claro es que en la cita de los socialistas de este domingo no se abordarán los asuntos que son cruciales para Galicia. Y de hacerlo, ha agregado que Sánchez no iba a "escuchar" porque "no le importan".

"Cuando toque decidir, no van a ser alternativa ni los que no pueden hablar ni de sí mismo, ni los del 21 a 1 que están sometidos a un dogmatismo absoluto", ha proclamado, tras reivindicar la "isla de estabilidad y prosperidad" que, bajo su punto de vista, representa Galicia, con un Gobierno centrado "en resolver los problemas que le importan a la gente".