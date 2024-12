Rueda mantiene que si Altri cumple podrá estar en Galicia

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido en que si el proyecto de la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei (Lugo) "cumple desde todos los puntos de vista", tanto técnico como medioambiental, podrá instalarse en Galicia.



En la rueda de prensa tras el Consello de la Xunta de este lunes, ha dicho que mantiene su "firmeza" en este sentido, pese a la multitudinaria manifestación en contra que recorrió ayer las calles de Santiago de Compostela, que cree que ha estado "politizada" por los partidos de la oposición, sobre todo del BNG, sin "ninguna duda", ha afirmado.



Rueda se ha dirigido a toda la gente que ha participado en esa manifestación "de buena fe" para enviarles un mensaje de "confianza" en que cualquier proyecto que apruebe la Xunta tendrá en cuenta tanto su viabilidad técnica como su "legitimidad medioambiental", así como la generación de puestos de trabajo, por lo que "nada se autorizará si no es posible" medioambientalmente.



Por este motivo ha dicho que si el proyecto es viable técnicamente hay que hacer lo posible para que esos puestos de trabajo se queden en la comunidad y no vayan para otra autonomía, algo que cree que "le parecería maravilloso" a la oposición, a la que ha vuelto a acusar de oponerse a cualquier proyecto industrial en Galicia al igual que se opusieron a otros "hace muchos años".



"Estoy seguro que muchos más gallegos de los que ayer se manifestaron están de acuerdo con que la Xunta luche para que los proyectos viables y respetuosos con el medio ambiente vengan a Galicia y no vayan para otros sitios y nos lamentemos después", ha considerado Rueda.



Por eso, ha dicho que mantendrá su "firmeza" a este respecto y que tiene confianza en los técnicos de la Xunta que deben de evaluar el proyecto de Altri de una planta de fibras textiles a partir de celulosa, así como en que "la mayoría de los gallegos" quieren que las industrias estén en Galicia "y no en otros sitios".



Respecto a si la evaluación ambiental del proyecto estará resuelta antes de final de año, como apuntó la Xunta, Rueda ha dicho que no depende de él, sino de los técnicos, y no les va a "meter prisa", por lo que esa fecha es "orientativa" y no sabe si se va a cumplir.



Sobre el contacto de la Xunta con las asociaciones que ayer convocaron la manifestación, el presidente gallego ha considerado que "no hay mejor relación que contestar de manera razonada y objetiva sus alegaciones" y es lo que el Gobierno autonómico está haciendo "en un proceso administrativo transparente y objetivo".



Rueda también se ha pronunciado sobre las declaraciones que ha realizado esta mañana el secretario general del PSdeG, José Ramón Besteiro, quien ha manifestado su "convicción" de que Altri no contará con ayudas estatales.



El presidente gallego ha criticado que "un diputado de un partido de la oposición es el que decide lo que va a hacer el Gobierno respecto a resoluciones que aún no están tomadas", por lo que hay que preguntarle al Ejecutivo central si "su portavoz" en esta materia es Besteiro, ya que "sería muy triste".



"Que opinen los técnicos si puede ser o no. Prece ser que el señor Besteiro decidió opinar en nombre de un Gobierno, yo no quiero eso para Galicia", ha concluido.