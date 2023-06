Rueda enfría un adelanto de las gallegas a otoño, aunque defiende mantener la "tensión electoral" interna

“Si hubiera tenido la intención de adelantar, qué fácil habría sido poner las elecciones el 23J”. Con estas palabras ha enfriado este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, la posibilidad de anticipar las elecciones autonómicas a otoño de este año, al tiempo que ha esgrimido que mantiene su agenda de “estabilidad” y ha ejemplificado con el inicio de los trámites para los presupuestos de 2024 con normalidad.



En la comparecencia posterior al Consello de la Xunta, Rueda ha admitido que en juntas directivas provinciales, celebradas tras los comicios del 28 de mayo, recibió bastantes preguntas en relación a su decisión de no anticipar las gallegas, que tocarían el año que viene, con las generales del 23 de julio, de forma que iría de la mano de Alberto Núñez Feijóo a las urnas.



Asimismo, a raíz de una información que publica este jueves ‘Faro de Vigo’, ha admitido que se le cuestionó en relación al peligro de que hubiese una relajación en el partido después de tantos procesos electorales y fue ahí cuando, ha reconocido, él manifestó que “por supuesto” el PPdeG “siempre” debe estar en “tensión electoral”.



Pero dicho esto, ha defendido que “no hay ninguna novedad” sobre un posible adelanto electoral y que las razones que dio a las preguntas de los suyos coinciden con las que hizo públicas hace poco más de una semana, cuando proclamó que “las urgencias electorales de Pedro Sánchez no pueden ser las urgencias electorales de Galicia”, y que la estabilidad de Galicia “no tiene precio, vale mucho más”.



RÉPLICA A UNA “INQUIETUD” EN SUS FILAS, SIN MÁS “NOVEDAD”



Aunque, como es habitual y dado que suya es en exclusiva la potestad de convocar, Rueda ha evitado dar un no rotundo a un posible anticipo --que en el partido no ven descabellado si Feijóo obtuviese muy buenos resultados--, sí que ha intentado justificar la interpretación de que barajaba adelantar a su llamamiento a no relajarse, a raíz de la “inquietud” que le llegó en las juntas directivas.



Pero dicho esto, se ha reafirmado en que “a día de hoy no hay novedad” y mantiene su agenda de “estabilidad” y “continuidad”, en la línea de lo “mucho” que, proclamó en la jornada posterior al 28M, le queda “por hacer” al frente del Ejecutivo autonómico a falta de un año para que toque la celebración de las gallegas.