Rueda cree que el Gobierno actúa contra Galicia para perjudicar a Feijóo

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha dicho este martes que "hay una intención clara" del Gobierno de Pedro Sánchez "de perjudicar a Galicia", por ejemplo con los fondos europeos o la sanidad, "pensando que así se perjudican las opciones de Alberto Núñez Feijóo".

Rueda ha hecho estas declaraciones en un desayuno informativo organizado en Madrid por El Debate, al que han asistido, entre otros, su antecesor en el cargo y presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo; los portavoces populares en el Congreso, Cuca Gamarra, y el Senado, Javier Maroto; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; y el nuncio apostólico en España, Bernardito Cleopas.

En su intervención, el presidente gallego ha acusado a los miembros del Gobierno de hacer "turismo electoral" en Galicia, "prácticamente siempre sin avisar a la Xunta", para ir a decir "a los gallegos quién es Alberto Núñez Feijóo" y criticarle.

Y pese a todo, ha asegurado que va a "intentar seguir manteniendo una buena relación con el Gobierno": "Vamos a intentar seguir siendo un ejemplo de sentidiño para el resto de España y desde luego de colaboración".

En materia de sanidad, tras reconocer la "numerosa" manifestación del domingo en Galicia y expresar su "absoluto respeto por todos aquellos que fueron reclamando de buena fe mejoras en la sanidad pública", ha opinado que estas movilizaciones, que se producen "solo donde gobierna el Partido Popular", son objeto de una "enorme politización".

Para Rueda, "el problema fundamental es que no hay médicos" y por eso insta al Gobierno, del que ha dicho que "no tiene sentido que esté de tertuliano comentado los problemas de la sanidad sin hacer nada", a "convocar más plazas MIR", porque las comunidades no pueden hacerlo.

"No estamos teniendo la colaboración del Gobierno central y la necesitamos", ha manifestado el presidente de la Xunta, que ha hecho extensiva esta afirmación al tema de los fondos europeos, que "eran una enorme oportunidad para toda España", pero todo ese "maná" no está llegando por exceso de centralización: "el ejecutivo de Pedro Sánchez es el gobierno del hortelano, ni gasta ni deja gastar".

Además, Alfonso Rueda se ha mostrado convencido de que el PP gallego tendrá en las municipales de mayo "una mejoría importante": "vamos a subir, no deberíamos perder ninguna alcaldía y nos vamos a llevar algunas alegrías".

Acerca de la polémica sobre la ley del solo sí es sí, ha opinado que "esto es, por mucho que se diga, para echarse las manos a la cabeza", y ha criticado la "soberbia" y la "discusión dentro del Gobierno".

Ha apelado además al Gobierno a no retrasar la reforma de la ley: "el daño ya está hecho, pero cuanto más se tarde más oportunidades tendrán los delincuentes de ver rebajadas sus penas o de salir a la calle", ha declarado.