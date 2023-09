Rueda cree que Feijóo salió "francamente bien" del debate y que será presidente

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha concluido que el candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijóo, salió "francamente bien" y reforzado del debate de investidura en el Congreso pese a haber perdido la votación y aunque, previsiblemente, no logre tampoco superar la segunda vuelta en la Cámara Baja.

En todo caso, ha reafirmado su confianza en su jefe de filas y en su futuro al frente del partido. "Si yo antes tenía mucha confianza en que Feijóo acabará siendo presidente del Gobierno de España, ahora después del discurso de investidura, mucho más", ha enfatizado el dirigente gallego, quien ha evaluado como "magnífica" su intervención en la carrera de San Jerónimo.

De hecho, ha convenido que, pudiendo "salir mal o bien", salió "bien y que la gente se dio cuenta de que es un candidato sólido", con independencia de los votos que haya recibido o vaya a tener en la segunda vuelta.

Esta reflexión la ha ligado, también a preguntas de los medios al término del Consello, con la incursión sobre que el PSOE no tiene candidato en Galicia, un comentario que lanzó durante su intervención para ironizar con las teorías sobre el adelanto electoral.

A este respecto, Rueda ha encajado como "psicología inversa" que los socialistas hablen de posible adelanto electoral y se ha llegado a preguntar si tiene que ver con que "saben lo que quiere hacer Pedro Sánchez" para lograr su investidura y, por ello, tratan de evitar que la ciudadanía lo conozca.

En este sentido, ha vuelto a reiterar que "para hablar de adelanto electoral de elecciones, pregunten a la oposición, especialmente al PSOE", y ha reivindicado la "isla de estabilidad" que es Galicia, con mayoría absoluta. En este sentido, ha garantizado también la aprobación de los presupuestos para el año que viene, 2024.

Así las cosas, ha defendido que Feijóo hizo un "magnífico" discurso como candidato y presentó un "programa de gobierno que es una auténtica lástima que no se pueda ejecutar". "A partir de ahí, puede salir bien o mal, pero el discurso de investidura salió bien y la gente se dio cuenta de que es un candidato sólido, con independencia de que reciba o no los votos afirmativos necesarios en el Congreso", ha manifestado.

Rueda también ha apuntado que "hay muchos socialistas que no pueden entender" como el "supuesto candidato alternativo" que quiere "se propuesto" por el Rey para una investidura "ni siquiera es capaz de intervenir" en el debate de su oponente, y lo ha achacado a que "no quiere hablar" de temas que "la gente no quiere escuchar, porque provocaría una reacción diferente a lo que querría", ha dicho, en referencia velada a las negociaciones con los independentistas.

En respuesta a varias preguntas, el presidente autonómico ha ironizado con que el partido "que no tiene candidato" porque están a ver quién le toca", al tiempo "habla todos los días de elecciones".

"Lamento ser repetitivo, hablo todos los días de gobernar y de intentar solucionar problemas, para esto estoy aquí", ha aseverado Rueda, quien ha contrastado que "frente al gobierno, estabilidad".

Así las cosas, ha incidido en que, para hablar de adelanto electoral, hay que "preguntar a la oposición, especialmente al PSOE". "Dicen que están muy preparados y la gente tiene que saber que ni siquiera saben quién será el candidato, no hay nadie que se presente voluntario", ha sentenciado.