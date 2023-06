Rueda avanza nuevas ayudas frente a los efectos de la guerra de Ucrania

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reivindicado este martes la fortaleza de las empresas de la cadena mar-industria en Galicia, que sitúan a la comunidad como líder en este sector, al tiempo que ha reclamado la bajada del IVA para el pescado y las conservas.



Durante una visita a las instalaciones de Profand en Vilagarcía de Arousa, ha subrayado el compromiso del Gobierno autonómico con este tejido empresarial con un "potente futuro".



Rueda recordó que Galicia cerró 2022 con nuevo récord de exportaciones en el sector del mar al superar los 2.700 millones de euros, "lo que hace de esta industria una de las más internacionalizadas de la economía gallega".



Además, ha enfatizado que la cadena mar-industria representa casi el 5% del PIB gallego y ya es el cuarto sector con mayor peso en la comunidad.



Inyección de fondos europeos

Entre las medidas de la Xunta para apoyar y seguir impulsando esta actividad, Rueda ha subrayado la inyección de más de 135 millones de euros de fondos europeos destinados al sector transformador, así como una nueva línea de ayudas extraordinarias que el Gobierno gallego va a convocar próximamente para paliar los efectos de la guerra de Ucrania en estas industrias.



En concreto, ha avanzado que el Gobierno gallego va a destinar casi 15 millones de euros a estas aportaciones, dirigidas principalmente a la flota artesanal, a la acuicultura y las empresas transformadoras de los productos del mar.



Bajada del IVA

En su intervención, Rueda también ha exigido que el esfuerzo y compromiso que demuestra la Xunta con este sector sea semejante también por parte del Gobierno central.



Así, ha insistido en pedir que se rebaje el IVA del pescado y las conservas, tal y como ocurre con otros productos básicos como la fruta, las verduras o los huevos.



"Aplaudimos cuando se aplicaron la otros productos, pero no entendemos que no se haga el mismo con alimentos tan básicos como la carne o el pescado", ha apuntado. Finalmente, ha lamentado que el Ejecutivo estatal no diseñara un Perte para la cadena mar-industria.



"No solo quedó fuera de un específico, sino que las industrias alimentarias relacionadas con el mar no pueden tener acceso a los fondos Next Generation en convocatorias que se están haciendo", ha zanjado.