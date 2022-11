Rescatan a una persona atrapada en un acantilado de Cabo Ortegal (A Coruña)

Los servicios de emergencias han trabajado durante el mediodía de este domingo en el rescate de una persona atrapada en un acantilado de Cabo Ortegal, en la provincia de A Coruña.

Según ha informado el 112, el hombre ha sido rescatado en perfecto estado de salud.

Los hechos han tenido lugar en uno de los acantilados próximos a la zona de aparcamiento del faro de Cabo Ortegal, en Cariño. Allí, alrededor de las 12,15 horas, un particular alertó al 112 de un que hombre no conseguía descender de uno de los acantilados al que, indicaba, había subido escalando hasta alcanzar "una gran altura" de la que no era capaz de descender por sus propios medios.

El servicio solicitó entonces la intervención de la Guardia Civil y de los Bomberos del Eume. Informaron además, por si fuese necesaria su intervención, al personal de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a Salvamento Marítimo y al GES de Ortigueira.

Una vez en el punto, los agentes de la Guardia Civil pudieron comprobar que la persona estaba en buenas condiciones y que había subido desde el aparcamiento, por lo que se encontraba en el lado interior del acantilado, que da a tierra.