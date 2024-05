El PSOE propone negociar una moción de censura para sacar a Jácome de la Alcaldía

Un año después de las elecciones municipales, el PSOE de Ourense ha pedido "consenso" sin "líneas rojas" a los otros grupos de la oposición -BNG y PP- para "dar un golpe de timón", a través de una posible moción de censura, y "cambiar el rumbo" de la ciudad y del ayuntamiento que, alertan, está "en una auténtica bancarrota económica".



La formación ha aprovechado la fecha de hoy para hacer balance de este primer año de mandato, un año en el que "el Ourense ideal de Pérez Jácome se convirtió en una pesadilla para la ciudad", según la portavoz del grupo, Natalia González, que ha recordado los múltiples recortes en diferentes sectores y áreas: "fue el año del desmantelamiento de los servicios sociales y de la igualdad", ha esgrimido.



En esta línea, ha subrayado que las concesiones municipales "siguen en la más absoluta precarización" y ha puesto el foco en el partido de Gobierno, Democracia Ourensana, apuntando que el ayuntamiento "se convirtió también en la oficina de colocación" de la formación que lidera el regidor, Gonzalo Pérez Jácome. "No sólo de asesores, sino también de altos cargos", añadió, antes de recordar que el consistorio sigue "sin presupuestos, sin Plan General de Ordenación Municipal y sin RPT".



Por todo ello, el PSOE ha pedido hoy "fomentar la cultura del consenso" y poner "Ourense por delante". "No podemos perder el tiempo en ecuaciones y hay que darle una solución a la ciudad", ha dicho Natalia González, que, aunque no ha mencionado de forma expresa la moción de censura, ha sugerido que no sería "difícil llegar a un consenso" con PP y BNG para lograr un cambio de gobierno que impida "perder tres años otra vez con paripés".



La portavoz del PSOE en Ourense ha opinado que es el momento de "ser valientes" y ha pedido "un acto de generosidad" para que "gane Ourense", sin poner "líneas rojas". En el caso del PP, les ha instado a "ir más allá y, si quiere consenso, debe abandonar el pacto" de gobierno en Diputación y Ayuntamiento.



"Somos todos mayores para entender el mensaje", ha dicho la portavoz, antes de garantizar que la formación local tiene autonomía de Santiago de Compostela para "manifestar lo que manifiesta" y pedir al Partido Popular y al BNG "que se posicionen". "Tenemos la oportunidad de demostrar que la política puede servir para cambiar las cosas", ha zanjado.



Sin propuesta en firme

Las reacciones del resto de grupos de la oposición no han tardado en llegar, y tanto el Partido Popular como el Bloque Nacionalista Galego coinciden en que no tienen ninguna propuesta firme respecto a una posible moción de censura, aunque no le han cerrado las puertas.



"Nos hemos enterado hoy a través de los medios de comunicación, nosotros estamos trabajando y preparando el debate sobre la situación económica del ayuntamiento de este jueves", han esgrimido desde el BNG, en referencia al pleno extraordinario que precisamente pidieron socialistas y nacionalistas para tratar la situación económica del consistorio, que consideran "crítica".



Pese a ello, el portavoz de la formación, Luis Seara, sí que traslada que "en todo caso" lo que "tendrá que hacer el Partido Socialista es convencer al PP de que rompa el acuerdo que firmó en la Alameda horas antes de la investidura de Gonzalo Pérez Jácome", a quien, recuerdan, "pusieron como alcalde". "A partir de ahí, sí son capaces de convencer al PP, entramos en otro escenario y valoraremos", ha dicho Seara.



Por su parte, los populares manifiestan que "desconocían totalmente" que el PSOE "está dispuesto a hacer una moción de censura sin líneas rojas".



"Nadie se puso en contacto con nosotros sobre este aspecto, de hecho la noticia nos ha pillado por sorpresa y se anuncia curiosamente el día en que se cumple un año a las elecciones municipales, pero en plena campaña electoral", ha manifestado la portavoz de la formación, Sonia Ogando, señalando que su partido "está donde estuvo siempre, con los vecinos" y que mantiene el objetivo que ya tenían, "que la ciudad avance lo máximo posible", por lo que, ha dicho, están "dispuestos a hablar con todo el mundo".



"Si se propone una alternativa real y sólida que mejore el ayuntamiento y la gestión de la ciudad, y que por supuesto beneficie a los vecinos, nos sentaremos a hablar con todo el mundo", ha aseverado Ogando, subrayando que "el PP no tiene línea rojas ni personas o formaciones con las que no se sentase a hablar".



"Estamos dispuestos a hablar y escuchar a todo el mundo, igual que entendemos que todo el mundo debería estar dispuesto a hacerlo con nosotros, por eso si se ponen en contacto con el Partido Popular, con una propuesta formal, actuaremos como corresponde mediante el diálogo", ha concluido.



Por su parte, el regidor de Ourense ha recordado este martes a través de un tuit que se cumple un año "de la victoria electoral" de Democracia Ourensana. "Un triunfo que significó la derrota de una mafia que desplegó la campaña más trilera e ilegal que se recuerda en democracia española", recoge el mensaje, en el que Jácome afirma que sigue "luchando por Ourense".