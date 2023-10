A protección das vítimas da violencia de xénero: unha prioridade para Galicia

As vítimas da violencia de xénero contan en Galicia con diversos apoios e medidas de protección. A Xunta traballa para que dispoñan de asistencia xurídica, acompañamento psicolóxico e social, acollemento e apoios económicos.



A Xunta outorga apoios económicos ás vítimas ao longo do ano para garantir a súa independencia económica. En 2022, concedéronse cerca de 900.



A maioría destas axudas (571) son de pago periódico (Galicia é referente por dispor unha axuda económica mensual e ininterrompida todo o ano) as perceptoras reciben ata 800 euros mensuais e durante un período de doce meses.



A estas súmanse as axudas pago único, para axudar ás mulleres con maiores dificultades de inserción laboral. Ademáis prestánse apoios aos fillos orfos ou ás mulleres que resultaron gravemente feridas por mor da violencia de xénero.



Os recursos de acollemento, pola súa banda, deron acubillo en 2022 a 351 persoas (130 delas, menores) en vivendas tuteladas e centros de acollida e no centro de emerxencia de Vigo.



Ofrécese un tratamento integral de protección das vítimas da violencia no marco das competencias autonómicas. No eido do apoio psicolóxico, contan cunha quenda de garda permanente, que atendeu o ano pasado máis de mil persoas.



Desde o Goberno galego consideran fundamental contar con máis medios humanos e materiáis para que ningunha muller quede desprotexida, en permanente contacto cos axentes implicados, conscientes de que a colaboración entre as diferentes Administracións e a única Saída para alcanzar a cifra de cero vítimas.



Galicia foi pioneira na loita contra a violencia de xénero anticipándose na aprobación de normas que protexen ás vítimas, coa atención a case 78.000 mulleres en situación de vulnerabilidade desde o ano 2009.



Na actualidade estase a tramitar no Parlamento de Galicia unha nova Lei de igualdade, unha nova normativa que situará Galicia á vangarda da loita contra calquera discriminación contra a muller. Entre outras novidades, contempla o recoñecemento da discriminación múltiple e interseccional ou a promoción de espazos seguros e libres de acoso sexual nas cidades e en eventos multitudinarios.



A Lei galega de igualdade é resultado dun proceso participativo: ademais dos trámites de consulta previa e información pública, o texto someteuse a consulta de 52 entidades representativas.

Convenios de colaboración

No marco da loita contra a violencia de xénero, a Xunta renova ano a ano diversos convenios de colaboración. Entre eles, os asinados coas federacións de asociacións de mulleres rurais para o desenvolvemento de accións de sensibilización fronte á violencia de xénero e de apoio ás súas vítimas. En concreto, están implicadas a Federación provincial de mulleres rurais de Ourense (Femuro), a Federación de asociacións de mulleres rurais de Galicia (Fademur), a Federación pola Igualdade das mulleres da provincia de Pontevedra (Femupo) e a Federación de mulleres do rural da provincia de Lugo (Afammer Lugo).



Tamén cómpre destacar outras colaboracións como a desenvolvida no marco do Proxecto Fénix, un programa punteiro en Galicia que promove a intervención integral con menores de idade sometidos a medidas xudiciais por ter cometido un delito de violencia de xénero, para a súa reeducación e prevención de futuras condutas violentas. A iniciativa, coordinada pola asociación ALAR, enmárcase desde 2019 no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.



Neste caso, a Xunta de Galicia trata de previr comportamentos violentos entre a mocidade co obxectivo de eliminar condutas nocivas cara a parellas ou ex-parellas e diminuír as posibilidades de reincidencia. Neste sentido, o programa educativo traballa na sensibilización destes mozos en materia de igualdade de xénero e contra a violencia machista, especialmente exercida sobre as rapazas máis novas.



O proxecto Fénix incorpora mozos derivados a través da Fiscalía de menores, establecendo una rede de traballo en todo o territorio galego para dar resposta directa e inmediata ás demandas de fiscais e xuíces, preferentemente nos casos de menores con cargos penais por violencia de xénero. Tamén está aberto á intervención en centros de menores e centros de intervención educativa en medio aberto (Ciema) que traballan na atención integral cos menores infractores, especialmente adolescentes en situación de conflito social.