El presidente de los arquitectos técnicos gallegos asegura que no hay profesionales para tanta demanda

Darío López Fernández es el nuevo presidente del Consello Galego da Arquitectura Técnica, órgano que representa a esta profesión en el ámbito de la comunidad autónoma y con poder de gestión y representación ante la Administración autonómica. En el Consello Galego da Arquitectura Técnica están representados los entes colegiales provinciales: Colegios de la Arquitectura Técnica de A Coruña (COATAC), Lugo (COATLU), Ourense (COATOU) y Pontevedra (COATPO).

Darío López Fernández es titulado por la Escuela de Arquitectura Técnica de la Universidade da Coruña e ejerce desde hace más de veinte años como Técnico de Urbanismo en el Concello de Ourense, con inicio en la profesión en 1996 en la empresa privada de la construcción y en la profesión liberal. Durante los últimos 17 años ocupó diversos cargos en el Colexio Oficial da Arquitectura Técnica de Ourense. Y en 2020 asumió la presidencia de este ente colegial con sede en la ciudad de Ourense.

¿Cuáles son los retos que planteará al frente del Consello Galego? “Transmitir un mensaje de solidez y estabilidad colegial para que nuestros colegiados estén seguros y orgullosos de pertenecer a este colectivo”. Darío López Fernández también destaca que a corto plazo desea “entablar un diálogo permanente con nuestro pariente más próximos, los arquitectos” porque, a su juicio, “cuanto mejor sea nuestra relación, mejores serán los resultados de nuestros proyectos”. También seguirá ejerciendo como la voz de la arquitectura técnica ante la Administración autonómica.

La profesión, un momento dulce

Darío López Fernández, respecto al futuro de los profesionales de la Arquitectura Técnica, destaca que la profesión “vive un momento dulce”. Asegura que “hay exceso de trabajo y, lamentablemente, no existen suficientes profesionales para cubrir la oferta de empleo en el sector”. Según datos que maneja o Consello Galego y los colegios de las cuatro provincias gallegas de la Arquitectura Técnica, “existen muchas ofertas que no pueden ser cubiertas por la carencia de profesionales especializados”.

¿Cuáles son las opciones laborales de un profesional de la Arquitectura Técnica? El nuevo presidente del Consello Galego las detalla: dirección de ejecución de obras de construcción, jefaturas de obras en empresas privadas, redacción de proyectos de acondicionamiento de locales, tasaciones inmobiliarias, peritaciones judiciales, coordinaciones de seguridad y salud o rehabilitación de fachadas.

El máximo representante del Consello Galego da Arquitectura Técnica apunta que el futuro del sector en Galicia pasa por la rehabilitación. “Tenemos un parque edificado envejecido y con numerosas viviendas vacías; así como locales comerciales que buscan nuevas oportunidades”, afirma Darío López Fernández, quien destaca las ayudas Next Generation procedentes de Europa. “Estos fondos están dinamizando nuestro sector y permiten mejorar desde el punto de vista energético nuestras viviendas para reducir el consumo y minorar el empleo de combustibles fósiles”.

Materiales tradicionales con futuro

Sobre la relación de la arquitectura técnica de Galicia y los materiales del futuro, el máximo representante de los profesionales de la Arquitectura Técnica recuerda que “el sector de la construcción no escapa a la evolución de las nuevas tecnologías”. Y hace referencia a las impresoras 3D o a la construcción de taller, “esa que llega en un tráiler para instalarse en un terreno”. Darío López Fernández también aclara que la innovación está en los materiales tradicionales como la madera, piedra o pizarra, y en los que Galicia es un “potencial de futuro”. “Estos sectores productivos, representados a través del Clúster da Pizarra, Clúster do Granito, y Clúster da Madeira e do Deseño de Galicia, están buscando nuevas fórmulas de negocio; y además lo hacen con criterio y profesionalidad; dejándose aconsejar por los profesionales de la Arquitectura Técnica”.

El Consello Galego da Arquitectura Técnica renueva cada año los cargos, que asumen de forma rotatoria los máximos responsables de cada uno de los colegios provinciales. La Junta de Gobierno del Consello Galego da Arquitectura Técnica está presidida desde el 1 de julio de 2023 y hasta el 1 de julio de 2024 por Darío López Fernández. Además forman parte de ella Roberto Medín Guyatt, presidente del COAT da Coruña; José Manuel Grandío Rodríguez, presidente del COAT de Lugo; Manuel Rañó Rodríguez, presidente del COAT de Pontevedra, y la secretaría del Consello Galego, Rosana Rivas Mariño.