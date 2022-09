El PP se reivindica como el “partido del rural” de cara a las municipales

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, reivindicó ayer su partido como “el partido del rural gallego”, también en los próximos comicios locales.



“Tenemos la confianza y sabemos que si se sigue trabajando como hasta ahora volveremos a ser el partido del rural, también en las próximas elecciones municipales”, aseguró Rueda en el acto de clausura del acto ‘Obxectivo Rural’, celebrado ayer en la SAT Os Agros de Santa Comba.



Allí remarcó que Galicia es una tierra “única”, con 313 municipios diferentes y defendió que el PPdeG cuenta con personas que saben “interpretar” cada uno de los ayuntamientos, por lo que los animó a “pisar el acelerador” hasta el 28 de mayo para “mantener esa confianza que hace ser alcalde con mayoría absoluta”.



“Tenemos los pies en la tierra para escuchar y para intentar mejorar, sin ningún tipo de dogma”, apuntó. A este respecto, destacó que la Xunta trabaja para crear oportunidades impulsando la economía de estas zonas.



“Nuestro deber es que cada persona que quiera emprender, sea joven o no, cuente con facilidades, ayudas y no tenga trabas”, continuó. Con este objetivo, “para vivir en el rural y del rural”, recordó algunas de las medidas en marcha como las casas nido, la Atención Primaria y las buenas infraestructuras.



En esta línea, refrendó su compromiso de que haya buenas conexiones digitales en el rural, “por ser necesarias y tener el mismo derecho que los grandes municipios a contar con ellas”.

Fondos Next Generation

También criticó a aquellos que “entienden el rural como postal y piensan que los paisajes son ajenos a la gente que vive en esos territorios”. Así, puso como ejemplo la espera por la llegada de los fondos europeos para la industria gallega por parte del Gobierno.



“¿Cuánto tiempo más vamos a tener que esperar por uno de los mejores proyectos que se presentó en toda España a los Next Generation? ¿Por qué se nos dijo que presentásemos un proyecto así? ¿Por qué el presidente Sánchez me dijo que estuviésemos tranquilos, que habría noticias, y pasan los meses y no sabemos nada?”, se preguntó, concretamente sobre Altri.



Añadió a este respecto que Galicia “no va a esperar más”, ya que la comunidad tiene “magníficos” proyectos presentados a los fondos europeos y quieren “exactamente el mismo trato que todo el mundo, ni más, ni menos”.



También cuestionó “cómo puede ser que la Xunta esté cerca de pagar las ayudas de los incendios de hace dos meses y el Ejecutivo central solamente haya hecho un anuncio propagandístico.