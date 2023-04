El PP y PSOE se comprometen a no pactar con Jácome

El Ayuntamiento de Ourense ha celebrado el pleno más corto de su mandato con una sesión plenaria de tan solo cinco mociones no vinculantes, entre ellas la de María Dibuja, ex de Democracia Ourensana y ahora en los no adscritos, en la que pedía el compromiso del Partido Popular y el Partido Socialista a no pactar con Gonzalo Pérez Jácome en el próximo mandato.



La moción ha salido aprobada con los votos favorables del Partido Popular y del Partido Socialista y las abstenciones del Bloque Nacionalista Galego y Democracia Ourensana.



El regidor municipal, Gonzalo Pérez Jácome, ha calificado la moción de "insólita" y "friki" por el contenido y los objetivos de la misma, señalando que ni siquiera interpelaba a participar al Bloque Nacionalista Galego, sino que solo se centraba en el Partido Popular y el Partido Socialista. Algo a lo que ha hecho referencia el propio portavoz nacionalista, Luis Seara, que ha lamentado la propuesta preguntando "qué necesidad había" y afeando que se "trata de un acto de contricción" que no va a ir más allá.



Seara ha aprovechado para recordar a los ex miembros de Democracia Ourensana que, a pesar de que ahora critican que Pérez Jácome falló a sus electores al pactar con Manuel Baltar, cuando entre los puntos de su programa electoral se encontraba el no hacerlo ellos tampoco se habían ido. "Ustedes no se marcharon con el pacto, se marcharon por presunta malversación", ha señalado, en referencia a la falta de "coherencia" de la acción.



Del mismo modo, Seara ha continuado su intervención asegurando que "a nadie le puede caber duda" de que Jácome volverá a ser alcalde "si el Partido Popular así lo necesita" para mantener la Diputación. "Los únicos que somos garantía de que no habrá pacto con el PP ni con su marca blanca somos nosotros", ha sentenciado el nacionalista.



Así ha cuestionado qué hará el candidato por el Partido Popular, Manuel Cabezas, que actualmente defiende que no pactará con Jácome, en caso de que "como le pasó a Jesús Vázquez le toque aceptar": "¿Renunciará siendo el concejal más breve de la historia?, ¿se mantendrá en el grupo de no adscritos?". Tras hacerse estas preguntas, el portavoz nacionalista ha asegurado que "los rumores" dicen que "solo se ha presentado para poder ir en las generales como candidato al Senado". "El tiempo nos lo dirá", ha concluido.



La proponente de la moción, María Dibuja, ha sido la encargada de explicarle al BNG que no había sido interpelado porque "ya sabíamos que no pactaríais".



Por su parte, el Partido Socialista ha sido claro asegurando una vez más que no levantarán la mano para hacer alcalde al actual regidor y en los mismos términos han pedido a los populares "un pacto de claridad"."Nos gustaría que digan claramente que van a hacer, porque cuando se pregunta 'pactos sí o pacto no con Jácome' tenemos a Baltar que dice sí, a Rueda que dice no, a Manuel Cabezas que dice no y a Paula Prado del Río que dice sí. Entonces fiabilidad cero", ha sentenciado.



Una aseveración que ha sido interrumpida por el propio alcalde: "¿Quién ha dicho que dice que sí? porque eso me interesa". Tras preguntar quién era en referencia a Paula Prado que, tras preguntar quién era la secretaria general del PP gallego, ha ironizado con el "poder" que tiene.



"El Partido Socialista lo tiene claro, con el PP en coalición no. Acuerdos con vosotros y con todos. Con el BNG gobernar sí: alternativa de izquierdas es la opción prioritaria para el Partido Socialista para esta ciudad y acuerdos también. Con Democracia Ourensana, con Jácome, nunca", ha defendido la portavoz municipal Natalia Benéitez.



Pérez Jácome ha salido al paso para pedir que "no mienta" y que diga que en caso de necesitarlo "estarían en su puerta desde las 8 de la mañana" durante los 20 días que después de las elecciones aún será alcalde en funciones.



"Digan que nunca me darían la alcaldía porque la ciudad os importa un bledo, por mucho que dijésemos que lleváis vosotros las concejalías nunca aceptarías porque lo que os importa es tener el bastón de mando. Esa es la auténtica verdad", ha zanjado Jácome.



El Partido Popular no ha hecho uso de ninguno de sus turnos de palabra pero ha votado a favor de la moción que, a pesar de no ser vinculante, ha salido aprobada.

Renuncia de Araujo

Además, el pleno ha servido para dar cuenta de la renuncia como concejal de Ciudadanos de José Araújo, que regresa a la lista del Partido Popular.



"Ahora sí que ya no es concejal de este ayuntamiento. El señor Araújo consuma así su segunda traición y vuelve al Partido Popular, al que traicionó y después traicionó a Ciudadanos. El retránsfuga", ha finalizado Pérez Jácome.