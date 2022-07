PP y BNG instan al Gobierno a "rectificar" y bonificar al 100% los trenes Avant en Galicia

El PP y el BNG han instado al Gobierno a que "rectifique" su decisión de no bonificar al 100% el servicio ferroviario Avant, que en Galicia conecta A Coruña, Santiago de Compostela y Ourense. Aseguran que se trata de una "doble discriminación" al no contar la Comunidad con servicio de cercanías --sí bonificado en su totalidad--.

Pedro Sánchez anunciaba en el Debate del Estado de la Nación la bonificación total entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de los abonos del servicio ferroviario de cercanías y media distancia para promover el uso del transporte público y luchar así contra el impacto económico de la guerra en Ucrania.

Ante esto, los senadores populares Miguel Lorenzo y Miguel Ángel Viso han registrado una iniciativa en la Mesa de la Cámara Alta para preguntar al presidente del Ejecutivo el motivo de tal "discriminación". Recuerdan además que los trenes no bonificados son utilizados por "cientos de trabajadores que se desplazan a diario".

"Estamos ante una nueva y evidente discriminación que sólo profundiza en las desigualdades en materia de movilidad entre la Galicia atlántica y la interior. Los Avant no bonificados son los que pagan precios más altos y tienen menos abonos", señalan.

Reclaman además que se vuelvan a poner en marcha las frecuencias anteriores a la pandemia, "que Renfe sigue sin recuperar provocando una falta de plazas en el tren que impide cubrir la demanda de las necesidades de movilidad de los gallegos".

BNG Y PLATAFORMA DE USUARIOS

Por su parte, en la estación de ferrocarril de A Coruña, el diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, se ha reunido con el portavoz municipal del BNG, Paco Jorquera; la diputada en el Parlamento, Mercedes Queixas; y la representante de la Plataforma de personas usuarias de trenes de Media Distancia y Avant, Reyes Abad.

Rego ha recordado --como ya hizo en el propio debate-- que "ningún gallego se beneficiará de las bonificaciones porque en Galicia no existen las cercanías ferroviarias". No entiende por qué "a estas alturas" la Comunidad gallega es "prácticamente la única región del Estado que no tiene este tipo de servicios en ninguna de las áreas metropolitanas".

"A mayores sabemos que ni siquiera los trenes de media distancia Avant van a estar bonificados. Estamos ante una clara discriminación con Galicia. No tiene ningún sentido esta exclusión, máxime cuando no existe el servicio de cercanías y cuando el de media distancia está en una situación precaria", ha insistido.

PLATAFORMA DE USUARIOS

Por su parte, la representante de la plataforma de usuarios asegura que la bonificación total es una "obligación" para que no haya "ningún tipo de discriminación entre los usuarios de los dos ejes de Galicia".

"También queremos la incorporación de nuevas frecuencias, la recuperación de los trenes que había antes de la Covid-19. Fiabilidad, puntualidad y mayor flexibilidad en los abonos porque tienen caducidades muy cortas. También precios asumibles, no sólo estos cuatro meses", ha solicitado Abad.

Ha incidido además en que el ferrocarril es ahora "uno de los principios de la sostenibilidad", algo "necesario" para el futuro, por lo que desean que más personas se incorporen al uso del tren.