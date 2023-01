Un posible concierto de Guns N' Roses en Vigo enfrenta a la delegada de la Xunta y al alcalde

La posibilidad de celebración de un concierto de la banda Guns N' Roses en el estadio municipal Abanca Balaídos ha enfrentado este jueves nuevamente las posiciones de la delegada de la Xunta en Vigo, Marta Fernández-Tapias, y del regidor olívico, Abel Caballero.

Tras el enfrentamiento de meses pasados por el uso de la infraestructura municipal para la actuación de Muse (que finalmente se produjo el pasado 8 de septiembre), la tensión se ha reavivado este viernes después de que Fernández-Tapias apuntara, en una entrevista en Radio Vigo, que el gobierno local se ha sumado a la iniciativa de celebrar conciertos en Balaídos, siguiendo la estela iniciada por la Xunta con el Xacobeo, y que el Ayuntamiento está gestionando la actuación del grupo estadounidense, liderado por Axl Rose.

Preguntado acerca de este eventual concierto en una rueda de prensa, el alcalde se ha limitado ha recalcar que lo anunciará "cuando esté decidido". Aunque no ha negado esas gestiones, ha afeado a la "candidata del PP" a la alcaldía que haya anunciado un evento que no le corresponde, adelantando "cosas que a lo mejor no son ciertas".

En cualquier caso, y como es habitual en él, Abel Caballero ha vuelto a proclamar que "los tiempos" y los anuncios que competen al Ayuntamiento de Vigo son marcados por él mismo.