Los populares rechazan investigar los contratos covid en la Cámara gallega

El PPdeG rechazó la creación de una comisión de investigación en el Parlamento sobre la contratación pública de emergencia durante la pandemia, que pidió el BNG y apoyaron tanto el PSdeG como Democracia Ourensana (DO), y aseguró que los nacionalistas “deliran” y solo pretenden “enlodar la política gallega”.



Así lo argumentó el portavoz parlamentario del PPdeG, Alberto Pazos, frente al diputado del BNG, Iago Tabarés, que habló de “irregularidades” en esta contratación, en base a los informes del Consello de Contas, y aseguró que “existen dudas de legalidad sobre la gestión de los recursos públicos”, así como “de qué se contrataba y, sobre todo, a quién se contrataba”.

Consello de Contas



Tabarés insistió en que la comisión de investigación reclamada por su partido en el pleno, después de que en el anterior se rechazase hacer una auditoría externa, “no es contra el PP”, sino para aportar “transparencia” sobre la contratación en pandemia. Y consideró que los populares se retratan al no querer “perseguir estas irregularidades que refleja el Consello de Contas”, que no fiscalizó todos los contratos sino solo una parte “muy limitada”, según ha puntualizado.



Pero Pazos acusó a Tabarés de “insidiar” y dijo que “ha traspasado todos los límites” con su intervención y con la petición de comisión por parte el BNG que es solo una muestra de “cinismo político” con el único objetivo en “enlodar y atacar al adversario”.



“Deliran ustedes cuando vierten sospechas porque algunos contratos demoraron la entrega de material más de un mes”, exclamó Pazos, quien cuestionó si la propuesta de la oposición era devolverlo, por lo que les instó a salir a la calle y contárselo “a los miles de gallegos que salvaron la vida gracias a ese material que ustedes querían devolver”.



También reprochó al BNG que prefiere “amagar e insultar” en lugar de utilizar la capacidad que tiene para constituir una comisión de investigación por legislatura, a lo que Tabarés respondió que prefieren reservar esa “única bala” porque creen que puede ser necesaria en el futuro dada la gestión de la Xunta de Galicia en varios ámbitos.

Responsabilidad política



Pazos afirmó que “no existe ni un solo motivo para cuestionar la contratación de emergencia de la Xunta durante la pandemia” y, además, que Núñez Feijóo “no tiene pendiente” en el Parlamento ninguna justificación de incremento patrimonial”, como apunto Tabarés.



El diputado del BNG insistió en que su partido no recibió “ninguna explicación” al respecto ni la documentación que solicitaron en la Comisión del Estatuto del Diputado, y defendió que las críticas de su partido a la contratación de emergencia no son “bulos ni fakes”, sino cuestiones aparecidas en el informe del Consello de Contas y los medios.



La diputada socialista Patricia Iglesias, quien fue letrada mayor del Consello de Contas desde 2019 hasta este año, coincidió en que los contratos públicos “no fueron transparentes y hubo muchas ineficiencias e irregularidades” y apoyó la iniciativa del BNG para crear una comisión de investigación, que fue rechazada por los votos del PPdeG.



“Si no hay nada que ocultar, el PP no tendría nada que temer a que se constituya esta comisión”, estimó, porque además no se trata de abordar una corrupción que correspondería al ámbito judicial sino de “responsabilidad política” y de una investigación que “va de transparencia, de regeneración democrática y de dar ejemplo”.



El diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, también apoyó esta comisión “no por afán morboso, fiscalizador o acusador”, sino para “aprendizaje y lección para el futuro”.