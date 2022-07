Pontón ofrece un proyecto y "diferente" a los demás: "El BNG no nació para ser una corriente de opinión"

"El BNG no nació para ser una corriente de opinión, nació para ser la fuerza mayoritaria". Con esta proclama la líder del Bloque, Ana Pontón, sintetizó parte del discurso pronunciado este Día da Patria Galega ante miles de personas en la compostelana Praza da Quintana, último también antes de los proceso electorales del próximo año en los que la dirigente ha puesto la mirada: "Quiero que llevéis un mensaje claro de este 25: vamos a por todas, sin límites, porque no queremos ponerle límites al futuro de Galicia".

Pontón se ha dirigido a los suyos en un año en que el BNG cumple 40 años de su fundación en el frontón de Riazor para avisar de que las elecciones municipales "son una excelente ocasión para avanzar", después de que, en 2020, la formación nacionalista se convirtiese en segunda fuerza política del Parlamento gallego, superando al PSdeG en votos y escaños.

"Fue la fuerza de ese amor la que, un 25 de septiembre de 1982, movió a cientos de hombres y mujeres a levantarse temprano, salir de sus casas y con toda la decisión e ilusión, juntarse para fundar el Bloque Nacionalista Galego; 40 años después, quiero darle las gracias a todas y cada una de esas personas. Gracias porque no siempre fue fácil, pero mereció la pena. Sin esa generación valiente, hoy no estaríamos aquí y Galicia no sería la misma", ha proclamado.

La dirigente nacionalista ha expuesto un proyecto que, "a diferencia" del resto de formaciones políticas, "solo tiene que rendir cuentas a los gallegos" ."No somos todos iguales", ha proclamado Pontón, en un discurso en el que ha ofrecido su proyecto una Galicia "con futuro" y una "salida justa de la crisis".

Durante su intervención, cargó contra las políticas propuestas contra el cambio climático, "un problema real", las cuales --dijo-- se están "quedando en postureo" --del Gobierno central y UE-- al basarse en "llenar de molinos eólicos todos los montes y fondos marinos, volver a las centrales de gas y carbón e instalar nuevas nucleares y obligar a pagar por circular por las ciudades".

"¿Cuándo se va a tomar en serio?", se ha preguntado Pontón, quien ha mostrado su "dolor" por los incendios. En este punto, ha enviado un mensaje de solidaridad con las familias afectadas y de apoyo también para los equipos que luchan contra el fuego, para, a renglón seguido, reclamar que estos incendios "sean un punto de inflexión".

"Los incendios son fruto del abandono, de la falta de prevención, de promover un modelo forestal que es un polvorín; los incendios tienen como responsables los que quieren desproteger nuestro medio y territorio para que unos pocos hagan negocio", ha enfatizado.

Casa Real



Durante su intervención ironizó con que este año quien también censuró la "huida" de un Feijóo, que atribuyó al "desastre" en el que ha quedado Galicia, con "una sanidad contra las cuerdas" y "una inflación por encima de la media". En ese sentido, censuró como este año "durante tres meses", los gallegos pudieron ver "un presidente y un vicepresidente de la Xunta que abandonaron sus deberes de gobierno" en "medio de la mayor crisis de precios".

A apenas unos metros de la catedral en que se celebraba la Ofrenda al Apóstol con discurso del rey, Pontón también afeó la "impunidad" con la Casa Real. "No son borbones, son bribones", arengó a los asistentes, que siguieron la proclama durante unos segundos con algunos silbidos y algún abucheo.

En su repaso, Pontón tampoco pasó por alto "una guerra que nos horroriza" y reivindicó la "coherencia" del BNG en su defensa "antiimperialista" y del "pacifismo". "Y desde la coherencia decimos que todas las personas refugiadas son iguales, con independencia del color de su piel. Y por eso tampoco podemos mirar para otro lado ante la masacre de Melilla, al contrario, que queremos que se investigue", ha recalcado, antes de recriminar el "rearme del militarismo" para acabar con un "no más OTAN".

Destino



La líder nacionalista ha querido poner el foco en el futuro, en el "nacimiento de un nuevo mundo, un mundo multipolar, del mundo de las naciones, de los pueblos que quieren controla su destino y avanzar sin sumisiones". "Nos jugamos avanzar o retroceder, y nosotros queremos apostar por un mundo igualitario, respetuoso con el medio ambiente y feminista. El BNG quiere participar en la construcción de ese nuevo mundo que debe emerger pese a todas las resistencias", ha apuntalado.

Acompañada de la ejecutiva y de alcaldes y alcaldesas nacionalistas en el estrado, Pontón ha destacado que el BNG llega a los 40 años como una "fuerza cohesionada e ilusionada", una "organziación con experiencia y la madurez necesarias para presidir el próximo gobierno del país y liderar un tiempo nuevo".

Y en este escenario, ha vuelto a "tender la mano a todas esas personas que llevan este país en su cabeza, en su corazón para, desde esa suma, construir la Galicia que queremos y merecemos".

"Galiza ceibe, poder popular"



Tras la alocución de la portavoz nacional --precedida de la secretaria xeral de Galiza Nova, Marta Gómez, con un discurso de "rebeldía" juvenil--, los miles de asistentes que abarrotaron la Praza da Quintana interpretaron el Himno de Galicia en un cierre del acto central de la organización nacionalista con proclamas de "Galiza Ceibe, poder popular --Galicia libre, poder popular--" y algunos gritos de independencia. Antes de la llegada de la portavoz nacional a la Quintana se llegaron a ver unas banderas de España al fondo de un grupo de personas, pero no permanecieron en la plaza.

La manifestación, que tuvo entre sus asistentes también al veterano político Camilo Nogueira --recién galardonado con una Medalla Castelao--, se celebró bajo el lema 'Gañar o futuro' y volvió a contar con las delegaciones internacionales invitadas. Tras la asistencia del líder de ERC, Oriol Junqueras, en la edición de 2021, en esta ocasión destacó la presencia de Joana Mortagua (Bloco de Esquerdas), y las diputadas en el Congreso Marta Rosique (ERC) y Mertxe Aizpurua (EH Bildu).

Antes de la marcha que llenó de miles de personas las calles compostelanas --y que no pudieron entrar todas en la Quintana--, la líder del BNG ha deseado a los gallegos un "feliz día, sientan como sientan la galleguidad". "Evidentemente, Galicia es una nación, tenemos derecho a avanzar en igualdad a otras naciones del mundo, a trabajar desde aquí por un mundo mejor y Galicia es un gran país que queremos construir entre todos", ha proclamado.

Antes de año electoral



Pontón encara ahora la recta para volver a medir las fuerzas de la formación después del ascenso cosechado en julio de 2020, al superar al PSdeG en votos y escaños, y tras desaparecer una cuarta formación política del espacio 'rupturista' --con diputados desde 2012--, que se sustentaba en Anova, Podemos y Esquerda Unida.

Precisamente, la formación nacionalista fundada por Xosé Manuel Beiras (uno de los fundadores del Bloque, que abandonó la organización en 2012) celebró este Día da Patria una comida de confraternización.

Por su pare, Podemos Galicia ha trasladado a través de un comunicado un pensamiento especial, en el día de la "matria galega", para todos aquellos que están padeciendo los fuegos forestales y la "virulencia de los incendios que destruyen los montes, pueblos y hogares".