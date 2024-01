Los partidos solo logran un acuerdo para el debate electoral en la TVG y el PP se abre a ir al de TVE

Los representantes de PPdeG, BNG, PSdeG, Sumar y Podemos que se han reunido este martes para acordar los debates electorales a celebrar en la campaña para los comicios del 18 de febrero solo han coincidido, aunque con diferencias, en que acudirán al que organizará la Corporación de Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) el día 5.



Eso sí, la secretaria general y directora de campaña del PPdeG, Paula Prado, ha abierto la puerta a acudir al debate a tres que plantea Televisión Española (TVE) entre las fuerzas con representación en el Parlamento --PP, BNG y PSdeG-- para el miércoles 14 de febrero.



La popular ha garantizado que su partido irá "a todos" los debates a los que sea invitado, pero no ha confirmado todavía si al de TVE irá su candidato y presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, o si irá otro miembro del partido. Al respecto, ha dicho que concretarán su presencia en cuanto conozcan su plan de cobertura y "el formato" del encuentro.



Por parte de las otras fuerzas, han acudido a la reunión Rubén Cela (BNG), José Manuel Lage (PSdeG), Paulo Carlos López (Sumar) y Borja San Ramón (Podemos), quienes han ratificado su asistencia al debate en la TVG, pero con críticas hacia el formato planteado.



También han pedido que haya más enfrentamientos televisados de los candidatos y han reprochado al PP que, por ahora, Rueda solo haya garantizado su asistencia al del ente autonómico.



El PP, en todos los debates

A la salida de la reunión, celebrada en el Hotel Porta do Camiño de Santiago y de poco más de una hora de duración, Prado ha asegurado ante la prensa que el PPdeG "estará en todos los debates" a los que sean invitados.



Acerca de la presencia de Rueda a los debates entre candidatos, se ha limitado a confirmar que irá a la CRTVG. Sobre la posibilidad de que haya un cara a cara como propone el BNG, entre Ana Pontón y Alfonso Rueda, Prado ha exigido que el resto de fuerzas, a las que ha denominado "multipartito", se deben poner de acuerdo en que designen a solo una cabeza visible para debatir con el presidente.



Ante el debate de tres candidatos de TVE, planteado para el 14 de febrero, la 'dos' del PPdeG ha incidido en que se pronunciarán cuando el ente publique su plan de cobertura del 18F.



Además, Prado ha deslizado la posibilidad de que esta cita en Televisión Española finalmente sea cinco incorporando a Sumar y Podemos como fuerzas políticas "significativas", según avaló la Junta Electoral de Galicia.



Con todo, fuentes de TVE ratifican a Europa Press que la propuesta que hay ahora mismo encima de la mesa sigue siendo la de los tres grupos del Pazo do Hórreo: PP, BNG y PSdeG.



Segunda vuelta

La postura principal de los populares es que haya dos debates en la TVG: el que ya está planteado con los cinco candidatos y un segundo que sería un cara a cara entre Rueda y un representante del resto de formaciones.



Aunque estas son sus propuestas prioritarias, fuentes del partido ratifican a Europa Press que no se cierran a un acuerdo y que el segundo debate en el ente autonómico pueda servir de segunda vuelta, puesto que lo dejan a "formato abierto".



Cara a cara Rueda-Pontón

Por parte del BNG, su coordinador de campaña, Rubén Cela, ha confirmado que Ana Pontón acudirá "a todos" los debates en los medios públicos porque será lo "mejor" para la ciudadanía, ya que los partidos "no deberían tener la prerrogativa" de decidir si van o no van.



El nacionalista ha reiterado su sugerencia, que PSdeG, Sumar y Podemos no ven con malos ojos y que el PP --sin embargo-- no sitúa entre sus prioridades, de que la cita del 5 de febrero tenga una segunda vuelta en la segunda semana de campaña.



Lo que no ha suscitado tanto acuerdo ha sido la propuesta del Bloque de un cara a cara entre Rueda y Pontón, para el cual no ponen "ninguna condición" en cuanto a fechas, medio y formato. Pero el PP ha respondido, de nuevo, que debe ser con un candidato común de todas las fuerzas alternativas.



El PSdeG no renuncia a seis

El secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, también ha confirmado que el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, irá a todos los debates en medios públicos, aunque él había propuesto en diciembre que hubiese un total de seis.



Sobre el de la TVG, Lage ha reprochado que ya parezca "un debate cerrado" antes de la reunión preparatoria que habrá el viernes. Y, aunque no tienen "ningún problema" en que participen en él fuerzas extraparlamentarias -Sumar y Podemos-, sí cree que forma parte de una estrategia de "generar confusión".



"Rueda llega arrastrado al debate de la TVG. Es evidente que no quieren participar en debates, aunque digan otra cosa. Tampoco se comprometen a ir al de TVE", ha censurado.



Sumar y Podemos

Por parte de Sumar Galicia, su portavoz, Paulo Carlos López, ha exigido que su candidata, Marta Lois, esté "en todos los debates" no solo por su condición de fuerza significativa, tal y como avaló la Junta Electoral de Galicia, sino también porque en las generales de 2023 fueron los terceros más votados en la comunidad.



Por eso, el portavoz de Sumar, igual que el coordinador nacional de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, ha avanzado que recurrirán la decisión de TVE de plantear un debate a tres, solo entre PP, BNG y PSdeG.



San Ramón también ha asegurado que la candidata de Podemos a la Xunta, Isabel Faraldo, acudirá a todas las citas a las que sean invitados, al tiempo que ha lamentado que la intención del PP sea "esconder" a Rueda y "estar en los menos debates posibles".



Recurso de Vox

Mientras tanto, Vox ha confirmado este martes su intención de impugnar ante la Junta Electoral su exclusión del debate entre candidatos en la CRTVG, del que se quedó fuera porque, desde las autonómicas del 2020, no alcanzó el 5% del voto en ninguna otra cita con las urnas.



En un comunicado, Vox manifiesta que esta decisión es de "una profunda arbitrariedad" y "abuso de poder" porque cree que también pueden ser considerados, como Sumar y Podemos, una fuerza política "significativa" por ser el tercer partido con más representantes en el Congreso de los Diputados.



Tras recibir la denuncia de Vox, la Junta Electoral de Galicia ha dado de plazo a la CRTVG hasta este miércoles, día 24, a las 13,00 horas, para presentar alegaciones.



Plan de cobertura

Más allá del debate en sí, el plan de cobertura de la CRTVG remarca que solo se facilitará información relativa a la campaña electoral de partidos, federaciones y coaliciones que presenten candidaturas en, al menos, tres circunscripciones electorales, lo cual deja fuera también a DO. Información que, se remarca, responderá "a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad".



El tiempo dedicado a cada entidad política se ajustará proporcionamente a los resultados que obtuviese en las últimas elecciones gallegas y se emitirá aplicando criterios de mayor a menor.



También se proporcionará información en la campaña de candidaturas de aquellas entidades que no se presentaron a las anteriores elecciones equivalentes o que no obtuvieron representación, pero con posterioridad, en recientes procesos electorales, y en el ámbito de difusión del medio, obtuvieron un número de votos igual o superior al 5% de los válidos que se emitieron. La cobertura de los grupos significativos no podrá ser igual o superior a la de las fuerzas que obtuvieron representación.



En esta coyuntura, el criterio general que se sigue para la campaña y las entrevistas secunda el plan específico para el debate: PPdeG, BNG y PSdeG tienen representación en la Cámara gallega, mientras que las coaliciones Sumar y Podemos, se consideran grupos representativos por sus resultados de las generales.