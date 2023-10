A nova lei alimentaria potenciará a competitividade dos produtos galegos

A nova lei da calidade alimentaria de Galicia, que se atopa no Parlamento para o seu debate e aprobación, ten como principal obxectivo conseguir que os produtos alimentarios galegos alcancen unha nova dimensión no mercado, máis competitiva e atractiva para a cidadanía. Tamén busca o desenvolvemento local, a creación de emprego e a diversidade produtiva.



En paralelo, pretende achegar ás persoas consumidoras todas as garantías de que o produto pasou rigorosos controis de calidade e estivo sometido a un especial coidado no proceso de comercialización. Ademais, servirá para actualizar o marco normativo da nosa comunidade referido ao impulso da calidade dos produtos alimentarios que se producen ou comercializan no noso territorio, en vigor desde 2005.



O texto legal busca establecer o marco normativo que permita asegurar a calidade dos produtos alimentarios producidos, elaborados ou comercializados en Galicia e a súa conformidade coa normativa de aplicación, en defensa da lealdade das transaccións comerciais e dos dereitos e intereses lexítimos dos produtores, operadores económicos e profesionais do sector, así como dos consumidores finais.



Preténdese fomentar, potenciar e garantir a produción de alimentos de calidade diferenciada en Galicia e regular o funcionamento dos consellos reguladores como entidades de xestión de figuras de protección da calidade diferenciada.



A lei tamén persegue establecer as obrigas dos operadores en relación coa súa actividade como produtores, elaboradores e comercializadores de produtos alimentarios, así como regular a actuación de inspección e control da Administración autonómica e establecer o réxime sancionador ante ilegalidades. Tamén mellorar a eficacia do sistema para perseguir as prácticas fraudulentas.

Certificado de sustentabilidade



A Xunta aposta deste xeito por establecer un sistema de certificación da sustentabilidade baseado nun conxunto de normas encamiñadas a garantir o respecto ao medio ambiente, a calidade e a seguridade alimentaria, a protección dos traballadores e a cidadanía e unha renda adecuada para os diferentes elos da cadea.



A adhesión a este sistema será voluntaria e será recoñecible cun logotipo específico. Así, Galicia convértese na primeira comunidade autónoma que regula unha certificación de sustentabilidade para a produción alimentaria.



No referente aos consellos reguladores, avógase por unha adaptación ao novo marco legal afondando na profesionalización, especialmente no caso dos de menor tamaño, para consolidalos como eixos fundamentais da calidade diferenciada galega.