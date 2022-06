El neurólogo gallego Diego Santos obtiene un galardón por un artículo sobre el parkinson

l artículo científico “Staging Parkinson’s Disease Combining Motor and Nonmotor Symptoms Correlates with Disability and Quality of Life”, elaborado por miembros del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la Sociedad Española de Neurología (SEN) ha sido seleccionado como el Artículo del Año 2021 por la revista científica Parkinson’s Disease.



El premio al “Artículo del Año” reconoce a la investigación que represente la mayor contribución a la enfermedad de Parkinson en último año y, en palabras de la Dra. Cristine Alves da Costa, Editora Jefe de la revista Parkinson’s Disease seleccionaron este trabajo porque “proporciona una visión clara del impacto de las discapacidades motoras y no motoras de la enfermedad de Parkinson en la calidad de vida de los pacientes. Demuestra la importancia de estadificar la enfermedad de acuerdo con el deterioro motor y los síntomas no motores por el impacto que esto puede tener en el manejo de los pacientes”.



“Lo que demuestra nuestro estudio es que, en un trastorno neurodegenerativo como es la enfermedad de Parkinson es importante establecer estadios clínicos que nos permitan reconocer tanto el estado motor del paciente como la afectación por la presencia de síntomas no motores. Utilizando una escala que combina ambos aspectos, motor y no motor, observamos que pacientes con un estadio motor menos avanzado pueden percibir una peor calidad de vida cuando la carga de síntomas no motores es severa o muy severa. Es relevante porque se observa que un porcentaje alto de pacientes tiene una carga severa de síntomas no motores, incluso en estadio iniciales motores de la enfermedad, y los neurólogos debemos estar alertar para identificarlos desde el inicio y tratarlos si es posible”, explica el Dr. Diego Santos, Coordinador del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento de la SEN y autor principal de este estudio. “Estamos especialmente contentos por recibir este premio porque supone un reconocimiento a todo el trabajo de investigación que estamos desarrollando gracias al proyecto Coppadis que impulsamos hace ya 7 años”.



El proyecto Coppadis (COhort of Patients with PArkinson ́s DIsease in Spain) fue impulsado en 2015 por miembros del Grupo de Estudio de Trastornos del Movimiento (GETM) de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y en la actualidad participan más de 100 neurólogos e investigadores de 35 hospitales de España. En este proyecto, en el que están involucrados casi 700 pacientes y cerca de 300 cuidadores, se trata de analizar de forma muy detallada cuáles son las características de los pacientes con parkinson en las diferentes áreas de España y ver cómo, a lo largo de los años.