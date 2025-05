Medio Rural levará a cabo 250 queimas preventivas en máis de 1.400 hectáreas, a maior cifra histórica

A Consellería de Medio Rural ten previsto levar a cabo durante 2025 un total de 250 queimas preventivas nunha superficie de 1.437 hectáreas, maior cifra histórica desde a posta en marcha desta medida para evitar incendios forestais.



Así figura no plan antincendios do Goberno galego (Pladiga), e que está pendente de aprobación polo Consello da Xunta, no que se destaca que “a previsión de queimas que se contemplan neste plan supoñen un incremento notable con respecto ás executadas nos últimos anos”.



Deste xeito, estas queimas repartiranse polo catro provincias en función “das necesidades, demanda e posibilidade de execución”. Iso si, o nivel de éxito dependerá “sensiblemente da existencia de xanelas meteorolóxicas para a execución prevista”.

Unha das funcións principais destas actuacións controladas que executará o Servizo de Prevención contra Incendios Forestais (SPIF) “é crear descontinuidades en zonas con acumulación de biomasa e con alto risco de incendio”.



E é que a previsión para este ano de 250 queimas e máis de 1.400 hectáreas supón máis do dobre respecto das máis do centenar executadas ao longo de 2024, que supuxeron menos de 600 hectáreas.

Repartición



Por provincias, Lugo é a que rexistrará maior número de accións, con 86 queimas nunha superficie de 386 hectáreas. Con todo, A Coruña contará coa maior superficie, con 622,6 hectáreas (o 43,3% do total).

Séguelles Ourense, con 53 parcelas e 306 hectáreas; e Pontevedra, con 30 queimas e 122 hectáreas.



Estas execucións irán desde pouco máis de media hectárea até unha que será de 49 hectáreas na provincia de Lugo. Un total de 24 queimas serán en Rede Natura na provincia de Ourense e outras 22 en Lugo tamén nestes espazos protexidos.



O Goberno galego remarca que o uso do lume como ferramenta agrícola e gandeira “forma parte da tradición cultural da poboación galega”.

Actualmente, o abandono deu lugar a un “aumento notable” do combustible vexetal. Por iso, a Xunta apunta que este tipo de prevención está cada vez máis estendida e é unha ferramenta “moi eficaz” para “a redución da carga de combustible” e a creación de descontinuidades.



Subliña que esta practica mostra resultados “visibles e medibles” para a prevención de lumes forestais, o cal se fai a través de protocolos establecidos e baixo criterios de “idoneidade técnica”.



O feito é que algúns dos principais expertos na materia en Galicia, como o doutor en Enxeñaría de Montes da Universidade de Vigo (Uvigo) Juan Picos, levan tempo defendendo a posibilidade de “un cambio de paradigma” na prevención de incendios, xa que pon sobre a mesa “o que os investigadores chaman pastorear o lume”.



Esta idea pasa por aproveitar períodos como o inverno para realizar queimas controladas de baixa intensidade no monte co fin de evitar que se convertan en incendios “catastróficos” no verán ao ser incontrolables.