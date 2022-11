Lucía Freitas e Alba Cid son linguas galegas femininas e "Súperheroínas"

A premiada restauradora Lucía Freitas, a poeta Alba Cid, a cantante Andrea Pousa, a creadora de videoxogos Laksmy Irigoyen, a xornalista Esther Estévez, a instagramera Paula Jorge Horta e a fotógrafa Antía Castro son linguas femininas e "Súperheroínas".

Conforman o elenco dunha nova serie realizada no marco do proxecto 'Novas voces para a lingua' da Real Academia Galega e a Universidade de Santiago que foi presentada este mércores na compostelá Facultade de Ciencias da Comunicación e cuxo autor é José Manuel Diego Ferreira, alumno de cuarto no momento en que levou a cabo o seu proxecto como parte do seu traballo de fin de grao.

O vídeo da cociñeira distinguida con estrela Michelin pode verse xa nas páxinas web de RAG e USC, así como nas súas redes sociais, e nas próximas semanas iranse estreando os demais episodios dunha iniciativa que pretende "desacralizar e levar a contraria", como explicou o seu artífice.

A contraria lévalla ao discurso da lingua como "peza de museo", cunha proposta que busca empoderar á muller, e mostrar que usa o idioma no día a día.

Sen ir máis lonxe, Freitas (Santiago de Compostela, 1982) reivindica o traballo feminino, a cociña galega e a lingua propia. "Cociñamos Galicia", di, e avisa que o futuro "é galego" e "en feminino".

Alba Cid (Ourense, 1989) confesa que se elixiu o galego como lingua de expresión literaria isto foi por un exercicio de coherencia consigo mesma.

Andrea Pousa (Tomiño-Pontevedra, 1990) expón que a ela o idioma abriulle portas "en todos os países lusófonos"; e Laksmy Irigoyen (Maó, 1979, con raíces en Salvaterra de Miño), produtora xefa do videoxogo 'The WayLanders' inspirado na Compostela medieval, fala do valor engadido para a creación de contidos exportables e de éxito.

Esther Estévez (Verín, 1977) conta a súa experiencia á fronte do programa da TVG 'Dígocho Eu' e Antía Castro (Santiago de Compostela, 1999) e oriúnda de Vedra (A Coruña) defende a lingua como parte esencial da súa identidade persoal.

O presidente da RAG, Aclamación F. Freixanes, a decana de Ciencias da Comunicación, Ana Isabel Rodríguez; o vicerreitor de Profesorado da USC e académico correspondente, Ernesto González Seoane; cinco protagonistas da serie e, por suposto, o seu director, estiveron esta xornada na presentación realizada na institución académica.

Freixanes subliñou a importancia de mostrar "este compromiso" co idioma e Rodríguez aplaudiu a creación dun camiño que suscita "ilusión e interese" e que fomenta a calidade, tanto nos contidos como na estética final.