Lois reivindica la importancia del voto de las mujeres, que serán "decisivas" para el "cambio político histórico"

La candidata de Sumar a la presidencia de la Xunta, Marta Lois, ha participado este sábado en Santiago en el encuentro 'Galicia, territorio das mulleres' en el CSC Maruxa e Coralia, junto a la portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, Aina Vidal, y varias candidatas, donde ha reivindicado "que las mujeres serán decisivas en el cambio político histórico del 18F".



En el acto, Lois ha puntualizado que "el verdadero voto útil, el voto decisivo para dejar atrás las políticas de abandono y de maltrato en Galicia que tienen que ver con el señor Rueda", es el voto de las mujeres, que son "la voz de Sumar Galicia".



Además, ha pedido a las mujeres y a la gente joven su movilización el 18 de febrero para votar a Sumar Galicia y hacer que el Partido Popular pierda la mayoría absoluta y que Galicia tenga "un gobierno a tres". Pues "Sumar quiere mucho más", quieren políticas feministas, donde las mujeres estén en el centro.



La candidata de Sumar también ha recalcado que el partido tiene "políticas útiles" y que son "una fuerza política feminista, verde y laborista", que ya ha demostrado en el Estado que las políticas útiles del gobierno de coalición mejoran la vida de las mujeres, como por ejemplo, ha expuesto, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que "ha permitido que 136.000 gallegas mejoraran sus condiciones".

"La fuerza que marque la diferencia"

Por su parte, Aina Vidal ha hablado en el coloquio de la importancia de que gane un gobierno con capacidad de transformación y ha celebrado tres cosas: la posibilidad visible de cambio "que demuestran todas las encuestas", la posibilidad de "frenar a la derecha y al tándem de odio que representa el PP con las ideas de Vox" y la tercera, que "Sumar está por segunda vez a disposición de ser la fuerza que marque la diferencia", con la posibilidad, "gracias a Sumar, de un tripartito".



Así, cree "fundamental entender que el voto útil y decisivo pasa por Sumar Galicia", puntualizando que "quieren que les vaya bien a los otros compañeros de viaje", BNG y PSdeG, "con quienes tomarán gobierno", para "terminar con la corrupción" e impulsar las políticas sociales, la economía, el mar, y en todo lo relativo a la vida, "sin el Partido Popular gobernando".



La portavoz adjunta de Sumar en el Congreso ha declarado que "en estas elecciones podrán repetir lo hecho el 23 de julio". "Volver a marcar la senda de la vida digna que merece Galicia", ha manifestado, y añadido que "si todas las mujeres salen a votar, Rueda cae" porque "esto va de pocos votos" y "no será suficiente que haya partidos que saquen un gran resultado si eso no suma y no echan al PP".

La salud de las mujeres

Por otro lado, Vidal ha hablado, en materia de sanidad, de la propuesta de ampliar la cartera de servicios de la Seguridad Social como el dentista o el oculista, y ha añadido dos propuestas "fundamentales" en lo relativo a la salud de las mujeres, la rehabilitación ginecológica y la adición de productos de higiene ginecológica y de curas femeninas a la cartera de medicamentos cubiertos por la Seguridad Social.



Para finalizar, Marta Lois ha dado las gracias a todas las mujeres que han asistido al acto para reivindicar la construcción de "la Galicia territorio de las mujeres", y ha recordado que tiene "experiencia de gobierno y ganas de gobernar" y también de "construir con muchas mujeres feministas en la capital gallega la Compostela territorio das mulleres". "El 18F toca Galicia territorio de las mujeres, votemos, votemos, queremos navegar todas juntas", ha concluido la candidata, en un acto a mediodía que incluyó vermú y comida.