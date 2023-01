Jácome dice que desconocía los antecedentes por abusos sexuales del Baltasar de la cabalgata

El pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Ourense ha aprobado con amplia mayoría, con el voto a favor de 22 de los 27 concejales que la conforman --la rechazaron los ediles de Democracia Ourensana (menos uno ausente) y el exconcejal de Ciudadanos, Laureano Bermejo, ahora en los no adscritos-- la moción impulsada por los populares para exigir la dimisión del regidor, Gonzalo Pérez Jácome por el ‘caso Baltasar’.



Este se ha defendido de la polémica suscitada después de trascender que en la Cabalgata de Reyes de la ciudad, quien representó al rey Baltasar tenía dos condenas por abusos sexuales. Jácome ha sostenido en todo momento desconocer tales antecedentes y además ha dicho que la ley solo “exige el certificado de penales para contacto habitual y regular” y “no para eventos ocasionales”.



De este modo, ha criticado que la petición de los populares se ampara en la ley 26/2015, una ley que, ha asegurado, “está anulada y ha sido sustituida por una del 2021” y que “sólo exige los certificados de penales a quienes tengan contacto habitual con personas menores de edad, que conlleven un trato repetitivo regular y no ocasional”, refiriéndose así a la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.



Ante esto, el portavoz del BNG, Luis Seara, ha manifestado que “la situación no va de leyes sino de ética”, algo de lo que ha acusado al alcalde de “carecer” porque “no tiene el más mínimo escrúpulo”. “Es incapaz de condenar la situación”, ha sentenciado, antes de explicar que “se trata de respeto a las abusadas y a las personas que sufren violencia sexual” y criticar al regidor por no condenarlo y por ser “una persona machista, misógina y que además agrede”, motivos por los que, ha dicho, “no debería estar sentado en ese sillón”.



CRUCE DE ACUSACIONES



“Yo no sabía que pasábamos del tema jurídico al chantaje emocional”, ha respondido Pérez Jácome, ironizando con que “si buscan el diccionario la definición de machista” sale una foto suya “según el señor Seara”, a quien le ha aclarado que su acusación “podría llevarle a una denuncia por injuriar” su derecho al honor.



En cuanto al BNG, el alcalde ha aludido al supuesto apoyo por parte del BNG a Otegui. “Quien no tiene respeto por las víctimas del terrorismo o de otra índole sois vosotros, en el BNG cree el ladrón que todos son de su condición”, ha subrayado.



Dentro del cruce de acusaciones del debate, el Bloque Nacionalista Galego ha afeado el apoyo del Partido Popular en el 2019 para hacer alcalde a Pérez Jácome, que a su vez se ha encargado de explicar que “no fue el Partido Popular, sino el sector de Natalia Benéitez en el Partido Socialista”, ya que agosto del 2022 “tuvo una nueva oportunidad” con una moción de censura que no salió adelante “porque ese sector no quería que Villarino fuese el alcalde”.



“Antes dimitiría que hacerle alcalde”, ha sido la tajante respuesta de la portavoz del PSOE, que ha acusado al regidor de ser “el culpable” de lo que pasó y de “haber atravesado todas las líneas rojas”.



“Usted no es digno de estar en ese lugar que ocupa, tiene que dimitir”, ha insistido, en su intervención, la portavoz del PP, proponente de la moción, Flora Moure, señalando que “se hizo la vista gorda” en este caso. Por Ciudadanos, Pepe Araújo, ha tachado la situación de “metedura de pata tremenda” y ha esgrimido que el alcalde “la lió gorda”.



“Espero que no muchos niños vean este debate y a los que lo vean decirle que esto fue un error, porque tenemos un alcalde que se despistó y no hizo la cabalgata de verdad. Se inventó otra con una polémica incorporada que no quiere reconocer”, ha manifestado el edil de Ciudadanos, que ha deseado que en el próximo año “los vecinos de Ourense no perciban esta crispación y perciban lo que realmente transmite la Navidad: paz”.



En esta línea, ha dejado un recado para el PP y el PSOE, que “aún están a tiempo de hacer una moción de censura para evitar que el regidor municipal haga otra”, porque ha dicho que “no tiene ninguna duda” de que este “hombre la liará de aquí al final del mandato”.



LAUREANO BERMEJO HABLA DE REINSERCIÓN



Así las cosas, el único en opinión casi contraria ha sido el excompañero de Araújo en Ciudadanos, Laureano Bermejo, ahora no adscrito, que ha defendido el “derecho a la reinserción” de los condenados aludiendo al principio constitucional. “Estoy pensando en ladrones, maltratadores e incluso asesinos que han pagado por el cumplimiento de la pena impuesta en su sentencias y se encuentran entre nosotros, sin que tengamos que someterlos a un juicio mediático, ni mucho menos institucional”, ha apuntado, aunque añadiendo que “no pretende blanquear los actos”.



Su intervención ha sido señalada tanto por la edil del PP, Ana Morenza, como por la portavoz del PSOE, Natalia Beneítez. La primera ha sostenido que se trata de “un delito sexual y reincidente”, mientras que la segunda le ha recordado que “no se puede banalizar con la violencia machista”.



“Es cierto que ha sido condenado por esos delitos, pero conozco el caso de una persona que fue violador de niños, judicializado, condenado y vive en un pueblo de aquí y tiene tantos derechos que incluso la propia Guardia Civil del ayuntamiento donde reside no fue advertida de que tenía esos antecedentes penales”, ha defendido.