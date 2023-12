El Gobierno anuncia que el viaducto de la A-6 en sentido Madrid abrirá el 30 de diciembre

El candidato del PSdeG a la Presidencia de la Xunta y presidente de la Comisión de Transportes en el Congreso, José Ramón Gómez Besteiro, ha anunciado que el próximo día 30 de diciembre se reabre al tráfico la autovía A-6 en dirección Madrid, tras finalizar la reconstrucción de uno de los viaductos de O Castro entre Pedrafita do Cebreiro y Vega de Valcarce (León).



En una visita a la zona, de la que ha informado el PSdeG en un comunicado, Besteiro ha destacado el "estricto cumplimiento de los plazos, que evidencia el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez con Galicia".



"Cumplimos lo dicho", ha manifestado para señalar que, "de una forma rapidísima y con muchísima contundencia se invirtieron por parte del Estado 70 millones de euros para recuperar de forma urgente, rápidamente, el viaducto que colapsó hace aproximadamente más de un año". "En un tiempo récord, se recuperó la conexión con la meseta y con Madrid", ha afirmado.



"Actuamos con celeridad para recuperar la normalidad en este tramo que conecta Galicia con la meseta, cumpliendo con los plazos previstos para la reconstrucción de los dos viaductos, con una inversión total de casi 70 millones de euros y garantizando las máximas condiciones de seguridad para trabajadores y usuarios, con un procedimiento de reconstrucción en paralelo que permitió avanzar en tiempo récord, dando una respuesta inmediata y diligente", ha explicado.



El 30 de diciembre se abrirá al tráfico en el sentido Madrid tras la reconstrucción de los viaductos pequeño y mediano en este tramo, con la finalización de las obras de instalación del sistema de contención, las pruebas de carga y la señalización y balizamiento, entre otras cuestiones.



La apertura de la calzada sentido Madrid, conforme han señalado los socialistas gallegos, permitirá aliviar el tránsito de vehículos por la travesía de Pedrafita do Cebreiro, por donde actualmente se deriva todo el tráfico de la autovía en ambos sentidos.



Dirección a A Coruña

Además, se están ejecutando de forma paralela y coordinada los trabajos correspondientes a las cimentaciones de pilas del viaducto grande en la calzada, sentido A Coruña.



El tráfico permanecerá, en esta primera fase de apertura, circulando por la autovía A-6 hasta el kilómetro 428, en el que se incorporará hasta el 432, pudiendo en este punto reincorporarse de nuevo a la autovía.



Los trabajos en el permitirán la apertura completa de la circulación en sentido A Coruña en el 2024, ha añadido Besteiro, que ha contrapuesto la eficacia del Gobierno socialista con la "incapacidad" de la Xunta de Rueda.



"Nosotros fuimos capaces de acelerar una obra de esta envergadura mientras que Rueda lleva dos años sin arreglar una carretera derrumbada y fundamental en la montaña lucense: la LU-651 entre O Courel y Quiroga. Ni tan siquiera tiene proyecto técnico pese a ser la principal vía de comunicación entre las dos localidades", ha apuntado.



Además de no solucionar este derrumbe en un tramo de 200 metros (en el punto kilométrico 18,3), ha recordado que la Xunta tiene pendiente también el acondicionamiento y ensanche de esta carretera autonómica entre Folgoso y Seoane, que inició hace 14 años.



El abandono de esta infraestructura es, para Besteiro, "una muestra más del abandono del PP en el rural de la provincia de Lugo y de toda Galicia. En el rutal tenemos menos médicos, menos maestros, menos escuelas y también menos infraestructuras. Todo lo que toca Rueda va a menos. Los gallegos no podemos soportar otros cuatro años más de PP".



Una idea en la que ha profundizado el presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha contrapuesto la eficacia del Gobierno de España frente a los "graves incumplimientos de la Xunta".



En el caso de la carretera entre Quiroga y Folgoso do Courel, ha recordado que fue una vía que se hizo en la etapa del presidente socialista Emilio Pérez Tourisño y "en 15 años está sin hacer un solo kilómetro desde Folgoso a Seoane". "No solo eso", ha añadido, para señalar que para cada tramo de dos o tres kilómetros se dan de plazo dos o tres años y que a ese ritmo el Courel no estará comunicado entre sí hasta el año 2050.



El presidente de la Diputación también ha acusado a la conselleria de Infraestruturas, Ethel Vázquez, de pedir a los demás muchas explicaciones y no dar ninguna.



Por su parte, el alcalde de Pedrafita do Cebreiro, José Luis Raposo, ha mostrado su "satisfacción" porque no lo creían. "No puedo creer que en un año se haya hecho una infraestructura de este tipo en un terreno tan complejo. Hablaban de que iban a necesitar seis años y que el día 30 se reabra parece imposible", ha manifestado.



Además, la alcaldesa leonesa de Vega de Valcarce, María Luisa González, ha incidido en esta idea. "No podíamos imaginar, ni en nuestros mejores sueños, que vaya a abrir el día 30 una obra tan compleja y difícil", ha declarado.