El Gobierno anuncia la reconstrucción en paralelo de los viaductos de la A-6

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha anunciado este jueves que el Ejecutivo trabaja en la "inminente firma de la declaración de emergencia" para abordar la reconstrucción "del segundo viaducto" de O Castro, en el trazado de la A-6 en sentido A Coruña, para poder "avanzar" en la recuperación de ambos puentes "en paralelo".



Blanco ha informado en un audio divulgado a la prensa de que la dirección general de Carreteras "instó a la inspección del Ministerio a realizar un informe para evaluar la conveniencia y las posibles ventajas de actuar conjuntamente en ambos viaductos".



Ahora, ha añadido, "disponemos de ese informe técnico y, una vez que nos avalan los criterios técnicos, procederemos a firmar de manera inmediata la emergencia" de la obra para ejecutar las obras de forma paralela y así reducir en seis meses los plazos de ejecución, "para poner en servicio la infraestructura en 2024".



En declaraciones a los medios de comunicación, el delegado ha afirmado que el Ministerio de Transportes ha trabajado desde el "primer momento" para recuperar lo antes posible los viaductos que se vinieron abajo en Vega de Valcarce, en la provincia de León, muy cerca de Pedrafita do Cebreiro (Lugo).



"Ha puesto todos los recursos humanos y económicos necesarios para realizar esta obra, siempre con rigor y siguiendo los criterios técnicos marcados en cada fase, para devolver la normalidad al acceso por la A-6 lo antes posible", ha añadido el delegado.



El Ministerio de Transportes ha aclarado que "la inspección entregó el informe favorable" a la ejecución en paralelo de ambas obras "la semana pasada".



De hecho, ha precisado también mediante un comunicado que "no se declaró inicialmente la emergencia de ambas obras porque no se disponía del respaldo administrativo necesario para poder contratar una obra sin licitación abierta" y ha añadido que "inicialmente, la inspección no recomendaba realizar la emergencia de las dos obras al no verlo necesario".



Según ha ido avanzado la obra, subraya, "se ha podido profundizar en este análisis, de modo que finalmente se ha podido confirmar la viabilidad de la propuesta de Mitma, que está cerca de materializarse".



De este modo, "podrán aprovecharse las sinergias entre las actuaciones, lo que se traducirá en una realización más ágil de los trabajos y una reducción de su plazo", concluye.