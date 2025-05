Galicia e Aragón asinan un acordo pioneiro para a compra pública sanitaria conxunta

Os conselleiros de Sanidade do Goberno de Aragón e da Xunta de Galicia, José Luis Bancalero e Antonio Gómez Caamaño, respectivamente, asinaron este mércores en Zaragoza un protocolo de colaboración pioneiro para avanzar na compra pública agregada no ámbito sanitario.



O acordo, rubricado no Palacio de Congresos no marco do Congreso da Sociedade Española de Directivos Sanitarios, busca lograr sistemas sanitarios “máis eficientes, máis sostibles e tamén máis equitativos”, como explicou aos medios Gómez Caamaño tras a sinatura do acordo.



O documento establece unha folla de roteiro para a adquisición conxunta de produtos e servizos sanitarios, así como o intercambio de protocolos e guías de actuación. Trátase, asegurou Bancalero, dun acordo “pioneiro entre as comunidades de España”, que permitirá realizar accións conxuntas que lles fará “moito máis eficaces e moito máis eficientes” nese modelo de sanitario que buscan.



Bancalero insistiu en que se trata dun claro exemplo da transformación que afronta o sistema sanitario, baseado na optimización dos recursos dispoñibles e na xeración de “un ecosistema de sustentabilidade tan importante nun ámbito como é o sanitario”.



Preguntados por se o protocolo contempla a posibilidade de estenderse a outras rexións, Bancalero asegurou que non se pecha a que outras comunidades poidan adherirse e destacou, neste caso, a “colaboración fluída” e o “gran entendemento” con Galicia desde os primeiros contactos.



Pola súa banda, o titular de Sanidade da Xunta tamén puxo en valor o traballo previo que permitiu alcanzar este compromiso. “Hoxe asinamos, pero levamos xa moitos meses traballando os equipos da consellería”, subliñou Gómez Caamaño, quen recalcou o “espírito de colaboración que se mostrou polas dúas partes”.



Segundo o conselleiro galego, esta fórmula de xestión é unha vía innovadora que pode supoñer un antes e un despois na forma de abordar as compras no sector público sanitario. “Somos pioneiros en España, é a primeira vez que se vai a facer e é un aspecto que ten moito percorrido por diante”, destacou.



Preguntado polo impacto económico do acordo, Gómez Caamaño recoñeceu que os aforros dependerán de cada produto ou servizo adquirido, desde “un medicamento moi, moi barato a tecnoloxía moi cara”.



Con todo, o conselleiro galego apuntou que o novo procedemento de adquisición conxunta garantirá en todo caso unha maior eficiencia. “Sempre vai haber aforro, loxicamente polo procedemento de compra”, indicou.



Ambos responsables autonómicos agradeceron o labor dos equipos técnicos implicados e coincidiron en que este é só un primeiro paso. “Hai que empezar por cousas sinxelas, porque o importante disto é ir facéndoo viable aos poucos, ir aprendendo”, concluíu Gómez Caamaño.



Bancalero, pola súa banda, amosou a súa confianza nos resultados que poida ofrecer este modelo e reiterou a súa disposición para compartir a experiencia con “calquera outra comunidade autónoma que considere que este modelo vai dar resultados”, apuntou.