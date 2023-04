Galicia dispone de 18 hospitales privados el 55% del total, pero las camas suponen el 22%

El sector sanitario privado dispone en Galicia de 18 hospitales, el 55% del total de la Comunidad, que albergan 2.156 camas, que suponen no obstante el 22% de todas. Además, hay 433.319 gallegos que cuentan con un seguro, un 2,1% más que el año pasado.

Son cifras expuestas en el informe ‘Sanidad privada, aportando valor 2023’, que se ha presentado este jueves en Madrid en un acto con la presencia del presidente del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), Juan Abarca.

De acuerdo con estos datos, el sector sanitario privado realiza en Galicia el 26% de las intervenciones quirúrgicas, 19% de las altas y el 20% de las urgencias, aparte del 51% de las pruebas PET y el 44% de las resonancias magnéticas.

La cifra de conciertos en Galicia asciende a 217 millones de euros sobre un gasto público de 4.778 millones de euros, lo que representa un 4,6% del gasto sanitario de la Xunta. De esta parte, el 63% corresponde a conciertos con instituciones de atención especializada.

En cuanto al total estatal, el análisis realizado por Fundación IDIS apunta a que la sanidad privada representa el 26,7% del gasto sanitario. Asimismo, el conjunto del gasto sanitario privado y los conciertos alcanzan los 40.727 millones de euros, un 3,64% del PIB, y España cuenta con 10,3 millones de asegurados, sin incluir los más de 1,7 millones del sistema privado en el modelo de mutualismo administrativo.

En el acto de presentación del informe, el presidente de la Fundación IDIS ha manifestado que “afrontar y atender con medidas concretas los problemas que tienen los pacientes y los profesionales sanitarios, y normalizar el apoyo de un entorno de titularidad privada para disponer de un sistema público fuerte, robusto, capaz y suficiente son dos aspectos clave para sostener el sistema sanitario y dar respuesta a la demanda asistencial”.

En este contexto, Juan Abarca ha incidido en la “necesidad de dar estabilidad a los conciertos con la sanidad privada y de facilitar la interoperabilidad entre las diferentes instituciones sanitarias, con independencia de su titularidad, para promover la continuidad asistencial evitando duplicidades, ineficiencias para el sistema y molestias innecesarias”.

“CUBRIRLO TODO DE MANERA GRATUITA ES ENGAÑAR A LA GENTE”

Por todo ello, el presidente de la Fundación IDIS ha reclamado un gran pacto por la sanidad que incluya, entre otras medidas, introducir los copagos por nivel de renta.

“Hay que disminuir los costes del sistema sanitario. Pretender cubrirlo todo de manera gratuita es engañar a la gente. Hay que meter copagos por nivel de renta, es absolutamente imprescindible. ¿Por qué hay que pagarle los antiinflamatorios a todo el mundo cuando estás dejando fuera a los ancianos o los dependientes de la cobertura?”, ha resaltado Abarca durante la presentación del informe ‘Sanidad privada, aportando valor 2023’, que ha tenido lugar este jueves en Madrid.

Durante su exposición, el presidente de Fundación IDIS ha insistido en que el sistema sanitario público actualmente deja “fuera” muchas patologías, como “el envejecimiento, la salud mental o la cronicidad”. “Hay que incrementar el gasto en sanidad si tenemos que meter a los ancianos y a los pacientes con problemas de salud mental. Y tiene que ser como mínimo para ponernos a la altura del resto de países europeos, del 1-2 por ciento del PIB”, ha esgrimido.

A nivel general, Abarca ha defendido la necesidad de un pacto por la sanidad, tal y como se aprobó en el documento para la Reconstrucción Económica y Social del Sistema Sanitario aprobado en el Congreso de los Diputados en julio del 2020.

En concreto, este pacto tendría que determinar el modelo sanitario “para los próximos 30 años” y hacer una nueva Ley General de Sanidad (la actual es de 1986) que “esté adaptada a la situación sociodemográfica y a las necesidades actuales de los pacientes”, teniendo en cuenta que “la vigente tiene más del 74 por ciento de sus artículos derogados o no son aplicables”.

“Tenemos que hacer una gran reforma para poder recuperar el sistema de hace unos años, que fue un referente. Primero, se necesita voluntad política”, ha asegurado el presidente de Fundación IDIS, una entidad que aglutina al sector sanitario privado, como hospitales, clínicas y aseguradoras.

Dentro de este pacto, Abarca ha apuntado a varias propuestas como “fondos finalistas” para digitalización y otras medidas estructurales, o una mejor política sobre profesionales sanitarios que, a juicio de Fundación IDIS, “pasa por suprimir el Estatuto Marco”, que es la ley máxima por la que se rige específicamente el personal del Sistema Nacional de Salud (SNS).

“Hay que introducir sistemas de gobernanza o auditorías en los hospitales públicos para comprobar, por ejemplo, el absentismo de los trabajadores”, ha sostenido al respecto Abarca, también presidente de HM Hospitales.

Igualmente, Abarca ha reivindicado la importancia de la colaboración público-privada para, principalmente, atajar las listas de espera, en las que ya hay más de seis millones de personas, tal y como ha recordado.

Esta colaboración pasa, en su opinión, por mantener los conciertos allá donde sea necesario: “Se necesita dar estabilidad a los conciertos con la sanidad privada y facilitar la interoperabilidad entre las diferentes instituciones sanitarias para promover la continuidad asistencial”.

“NO QUEREMOS QUE CREZCA LA SANIDAD PRIVADA, SINO QUE SE NORMALICE”

Abarca, ha asegurado, en cualquier caso, que el objetivo de Fundación IDIS no es “que crezca la sanidad privada, sino que se normalice”. “El problema de la sanidad pública no es que crezca la privada, sino que los pacientes no puedan acudir a ella. Cuando la sanidad pública tarda 600 días en financiar los nuevos fármacos, acaba afectando a la sanidad privada también. Por eso somos los primeros interesados en que la pública funcione”, ha argumentado.

Ante la situación que está sufriendo la sanidad pública, Abarca ha señalado que la privada sigue creciendo porque los pacientes no pueden acceder a la Atención Primaria: “Antes crecía porque la gente quería una experiencia diferente, ahora se está produciendo un incremento de la frecuentación por la paralización de la pandemia o por una mayor sensibilización de los usuarios con la salud. El 85 por ciento de los pacientes que antes combinaba pública y privada no acude a la pública porque no puede acceder”.

De hecho, es tal la situación que, de acuerdo con las palabras de Abarca, en estos momentos se está generando una “masificación” de la sanidad privada: “Nos acabaremos adaptando porque somos empresas. Pero puede haber algunas listas de espera puntuales en determinados hospitales o provincias”.