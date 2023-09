Galicia creará o Observatorio da Lusofonía para reforzar as relacións coa fala portuguesa

O presidente do Goberno galego, Alfonso Rueda, avanzou este xoves a creación do Observatorio da Lusofonía Valentín Paz Andrade co obxecto de revalorizar o galego a nivel internacional e “reforzar as relacións co mundo lusófono”.



En rolda de prensa, Rueda puxo en valor esta ferramenta para aproveitar a “enorme vantaxe lingüística” que ten o galego para estreitar relacións a nivel cultural, económico ou educativo co mundo de fala portuguesa, que ascende a 270 millóns de persoas.



Este observatorio terá como obxectivos asesorar o Goberno galego en todas as medidas sobre este campo e actuar como foro de diálogo permanente entre as administracións e as entidades públicas ou privadas interesadas en fortalecer os vínculos coa lusofonía.



Entre as súas funcións, estará identificar as necesidades, retos e oportunidades para Galicia na área da lusofonía; fomentar a colaboración público-privada para impulsar o coñecemento da lingua portuguesa en Galicia; e propoñer actividades de intercambio e colaboración con países lusófonos.



“Trátase de impulsar medidas para consolidar Galicia nos países de fala portuguesa e estreitar lazos grazas ao noso idioma”, resumiu o mandatario galego.



Segundo sinalou, o Observatorio estará integrado por membros da sociedade civil e as institucións con máis experiencia no campo da lusofonía polo que haberá representación do Consello da Cultura Galega, da Real Academia Galega (RAG) e das tres universidades.



Tamén da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), a Confederación de Empresarios (CEG), ou os centros de estudos galegos en Portugal e Brasil.



O texto aprobado hoxe prevé que o Observatorio se constitúa nun prazo máximo de seis meses a partir da entrada en vigor do decreto.