A furgoteca achegará o préstamo de libros á montaña de Lugo e Ourense

A furgoteca, o novo servizo de bibliotecas móbiles da Xunta, achegará dous días ao mes, a unha vintena de concellos das provincias de Lugo e Ourense, a maioría das zonas de montaña, os servizos propios dunha biblioteca na que se incluirá o préstamo de libros.



A finais deste mes de febreiro botarán a andar os dous vehículos de cor azul que foron adaptados para levar aos concellos de ambas as provincias libros, películas, música, xogos, revistas e xornais, entre outros servizos culturais.



O titular de Cultura da Xunta, Román Rodríguez, presentou esta mañá, nun acto celebrado na Cidade da Cultura, os servizos das 'furgotecas', co obxectivo de "seguir avanzando" para garantir o acceso da cultura a todos os cidadáns, independentemente do lugar no que residan.



Os vehículos viaxarán dúas veces ao mes a cada un dos concellos, e polo menos un dos días situaranse nos lugares de maior afluencia de público, onde se celebran feiras e mercados e hai centros de saúde, residencias, pavillóns de deportes ou centros socio-culturais.



O segundo día, a idea é que a biblioteca móbil realice un percorrido polos núcleos e aldeas para ofrecer un servizo máis personalizado aos usuarios.



En total serán vinte concellos os que visitarán as 'furgotecas'. Na provincia de Lugo acudirá a Baleira, Cervantes, Folgoso do Courel, O Incio, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Samos e Triacastela, e na de Ourense, irá a Baltar, Os Blancos, Calvos de Randín, Castrelo do Val, Cualedro, A Gudiña, Laza, Oímbra, Trasmiras e Vilardevós.



'A furgoteca' ofrecerá distintos servizos, desde tramitar un carné de usuario ata recibir en préstamo un libro ou unha revista, ou acceder a internet, entre outros.



A colección inicial da que dispoñerán os vehículos nace con 500 exemplares de libros, pero tamén películas, música ou xogos físicos e dixitais, así como publicacións periódicas como revistas e xornais.



Esta iniciativa, explicou o conselleiro, virá acompañada doutras actividades culturais, de forma que se estableza unha programación de periodicidade estable que inclúa clubs de lectura, contacontos, encontros con autores locais, entre outras, para o que se buscará a colaboración cos centros educativos, tanto a través de equipos docentes como a través de bibliotecas escolares e do tecido asociativo.