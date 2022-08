La Fundación Manolo Paz reconoce a Luz Casal por “alumbrar nuestros corazones”

EL privilegiado entorno de Quintáns, con la desembocadura del río Umia como telón de fondo, volvió a ser el escenario de las jornadas de arte y música de la Fundación Manolo Paz. Decenas de personas acudieron ayer a presenciar uno de los actos principales de la séptima edición del evento, la entrega del premio de la entidad a una personalidad del mundo de las artes, que este año recayó en la cantante Luz Casal.



La homenajeada, tras recoger la escultura con forma de estrella que simboliza el reconocimiento de manos del propio Manolo Paz, manifestó que “es un privilegio. Me alegro de que me consideren merecedora de formar parte de la familia”. En su discurso, la cantante resaltó los símiles que existen entre la música y la escultura y ejemplificó que “una canción rock es como el granito, porque necesita un esfuerzo físico”, mientras que una pieza tocada con piano y voz “es como la arcilla, porque las huellas que dejas son más evidentes”.



Luz Casal añadió que con este premio suma “una estrella más en mi vida”, y al describir su labor indicó que “el material con el que trabajo es algo intangible, que surge de la necesidad de expresar una emoción”. Así, apuntó que “la sensación que tengo es que ayudo a que la vida sea más agradable. Es lo que persigue el arte, abrir una puerta que estaba cerrada y producir sentimientos de empatía”.



El escultor cambadés, visiblemente emocionado en el momento de entregar el galardón, agradeció a Luz Casal su “ayuda durante la pandemia” para sobrellevar los momento más difíciles de esa etapa y señaló que “le damos una estrella para que alumbre nuestros corazones”.



Por su parte, la directora de la Fundación, Julia García Escudero, definió a la cantante como “artista a flor de pel, sempre humana e divina”. Escudero recordó que Luz Casal cuenta con “unha carreira intensa que recibiu innumerables e prestixiosos premios”. Además, definió su música como “a linguaxe que mellor nos comunica, a arte que permite a conciliación entre as persoas de distintas culturas”.



El teniente de alcalde y concelleiro de Cultura de Cambados, Tino Cordal, expresó que para el municipio “é un luxo e unha honra” contar con la presencia de la artista y anunció que el Concello seguirá apoyando a la Fundación y la celebración de las jornadas.



El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, por su parte, cerró el acto alabando tanto a Manolo Paz como a Luz Casal, a los que se refirió como “artistas recoñecidos, que transmiten coherencia e empatía e un xeito de traballar desde unhas raíces profundas”, lo que les permitirá “seguir medrando e sendo referentes”. Rodríguez ahondó en el sentimiento de ambos de “galeguidade universal” y ensalzó su condición de “persoas integradoras”. El conselleiro calificó la entrega del premio a Luz Casal en Quintáns como “un acto de xustiza poética”.





Otras actividades





La jornada continuó con la inauguración de la exposición 'Finger Print', elaborada por la escultora portuguesa Sandra Baía. Por la tarde, se ofreció ‘SET’, una acción performativa multidisciplinar de danza contemporánea y música en directo, dirigida por Rut Balbís e interpretada por Paula Quintans y Nacho Muñoz.



La música llegó a continuación con un concierto de ‘Proxecto X. O son das palabras’, a cargo de la cantante gallega Mónica de Nut, el guitarrista Virxilio da Silva, el contrabajista Paco Charlín y el baterista Max Gómez. Todos ellos son artistas de primer nivel y algunos vecinos de la comarca de O Salnés, que musicalizan poemas en gallego y fusionan música de diferentes estilos.



Para la organización también contaron con la colaboración de la galería Max Estrella, Gadis, Didac y la bodega meañesa Paco & Lola, que aportó el vino albariño que degustaron los asistentes.