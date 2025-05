Feijóo defiende ir a la concentración del 8 de junio contra Sánchez

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este viernes que es la “gente decente”, frente “una minoría que no lo es” la que está convocada a la protesta anunciada por su partido para el próximo 8 de junio en Madrid, donde se ha comprometido a acudir “sin siglas” para responder al dilema de “democracia o mafia”, en referencia a un Gobierno que “es pasado”.



En su primer acto de campaña para las primarias del PP, celebrado en la Cúpula del Milenio de Valladolid, Feijóo ha afirmado que “este hedor” que aprecia en España y que atribuye a la corrupción del Gobierno “ya no hay quien lo resista” y ha anunciado que no lo van “a resistir más”: “Tenemos la legitimidad para acabar con todo esto”, ha resumido.



El líder del PP ha hecho un llamamiento para “no doblegarse ante la mafia”, porque cree que España no es lo que puede verse o escucharse en estos momentos, por lo que ha asegurado que no se van a callar y se van “a levantar” para “ganar con valores”, que es el lema plasmado en la cartelería con la que el candidato a revalidar su liderazgo en el PP ha iniciado su campaña.



Ha recelado de un cambio “de cara” o “de siglas” y ha ofrecido “sustituir la degradación más absoluta por el rearme moral de nuestro país”, con un “proyecto nacional” y con el “consenso” que en su opinión promovieron todos los presidentes, excepto Pedro Sánchez, para cambiar “decadencia por ilusión y falta de ética por valores”.



Ha atribuido a los socialistas una “corrupción generalizada”: “Malversación, tráfico de influencias, organización criminal, extorsión, prevaricación, cohecho, no me queda algún artículo del Código Penal sin recitar”, ha deslizado Feijóo.



Reconocimiento a los fontaneros y fontaneras



En medio de su discurso contra el Gobierno, Feijóo ha ironizado con un “reconocimiento expreso” hacia “todos los fontaneros y fontaneras de España”, porque “en las cloacas del PSOE no hay fontaneros, hay mafia”.



Se ha dirigido directamente a los socios de Sánchez por respaldar la moción de censura que le convirtió en presidente del Gobierno y se ha preguntado “cuántas mociones de censura tendrían que haber hecho” ahora: “¿Una al mes? ¿Una a la semana ? ¿Una por la mañana y otra por la tarde”, ha ironizado.



También se ha dirigido expresamente a Vox, para trasladarle “desde el respeto”, que no esperaba que le criticaran por convocar una concentración contra el Gobierno, pero que no les va a decir nada en respuesta: “La gravedad de lo que hace este Gobierno no merece ninguna discusión entre los partidos de la oposición, allá ellos”, ha zanjado.



El dirigente popular ha defendido su negativa a que en esa protesta haya siglas bajo el argumento de que es una respuesta “de los españoles honestos, no de un partido o de otro” y “da igual a quién voten”. “Los que quieran honestidad, que vengan a la concentración, no se encontrarán con siglas de ningún partido”, ha sostenido.



Feijóo ha asegurado que a él le duele tener que plantear la dicotomía de “o mafia o democracia”, pero “no hay más y es necesario decirlo, aunque nos duela”