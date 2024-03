Son do Camiño presenta su cartel por días: así quedan distribuidos los conciertos

El Son do Camiño ha presentado el reparto de artistas por día para los próximos jueves 30 de mayo, viernes 31 y sábado 1 de junio. Green Day y J Balvin actuarán el jueves; mientras que el viernes lo harán Pet Shop Boys y Mike Towers; y ya el sábado, Thirty Seconds to Mars y Melendi.



Recuerdan en un comunicado que el festival agotó sus abonos en unas horas y que los que salieron a la venta la semana pasada tras reestructuraciones de la producción también están a punto de agotarse. Las entradas diarias saldrán a la venta este próximo jueves 14 de marzo a las 13,00 horas en la página web oficial del festival.



El jueves 30 de mayo será el turno artistas internacionales como Green Day y J Balvin, acompañados por otros nacionales como Arde Bogotá, Fernandocosta y Berto. También estarán The Interrupters, Mattn, Hot Milk y Maryland.



El nuevo y tercer escenario del festival santiagués Son Electro by Repsol, especializado en la música electrónica, contará el jueves 30 con Trym, Patrick Mason, Daria Kolosava, Kalte Liebe (Live), Parkineos, Barbara Lago y Kike Varela.



El viernes 31 contará con Pet Shop Boys, Myke Towers, Love Of Lesbian, Natos y Waor, Icona Pop, La Oreja de Van Gogh, Recycled J, Judeline, Marilia Monzón y Monoulious DOP estarán en los dos escenarios del mítico auditorio. Por su parte, en Son Electro by Repsol estarán Solardo, Ben Hemsley, Viviana Casanova, Cristina Tosio, Toni Varga y Richi Risco.



Ya la última jornada, será el turno de Thirty Seconds To Mars, Melendi, Tom Odell, Rels B, Wade, Ana Mena, Baiuca, BB Trickz, Carlos Ares y New Wave Kill. En Son Electro By Repsol, Vitalic (Live), Tiida, Âme Hendrik Schwarz (Live9; Héctor Llamazares, Karras Martínes y Grobas.