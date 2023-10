Un conductor sufre la amputación de los pies en un brutal accidente en Rianxo

Un hombre de mediana edad y vecino de A Pobra resultó herido de gravedad y sufrió la amputación de los dos pies como consecuencia de un brutal accidente de tráfico registrado poco después de las ocho y media de la tarde de ayer en la calzada en dirección hacia Padrón de la Autovía do Barbanza, a la altura del kilómetro 19, entre las salidas de Taragoña y Rianxo. Se trató del conductor de un Ford Fusión que, por razones que se desconocen, perdió el control del vehículo y chocó contra la mediana de hormigón, saliendo despedido del mismo y fue a parar a unos 20 metros del punto del impacto, concretamente en una tajea de la AG-11, mientras que el coche dio varias vueltas de campana y se detuvo en el carril izquierdo de la vía y quedó completamente volcado. Uno de los pies apareció en el entorno del lugar de la colisión con la mediana y el otro junto el herido.



Los primeros en prestarle auxilio a la víctima fueron una enfermera y un técnico de emergencias sanitarias del 061 de Rianxo que no estaban de servicio y que se detuvieron para ayudar en lo posible, y luego lo hicieron los técnicos de una ambulancia de transportes programados. Un particular contactó con el 112 para informar de los sucedido y otro confirmó que había un herido, y precisaba que la víctima no estaba atrapada. Con esa información, hasta el lugar se movilizó una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) o asistencial con base en Padrón y posteriormente otra de Soporte Vital Avanzado (SVA) o medicalizada que se desplazó desde Santiago de Compostela y en la que estaba previsto que, cuando lograsen estabilizar al herido, se procediera a su evacuado hasta el Clínico de la capital de Galicia, algo que tuvo lugar cerca de las diez de la noche.

También acudieron el equipo médico del centro de salud rianxeiro, la dotación de guardia del parque comarcal de Bomberos de Boiro, una patrulla de la Guardia Civil de Boiro y sus compañeros de Atestados del destacamento de Tráfico de Santiago de Compostela, agentes de la Policía Local y efectivos de la agrupación de voluntarios de Protección Civil, ambos de Rianxo, y personal de mantenimiento de la AG-11, que señalizaron el accidente, desviando a los vehículos por el carril izquierdo para que pudieran seguir circulando, una situación que todavía se mantenía al cierre de esta edición.