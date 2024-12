A comunidade encara a ponte de decembro con datos á alza e unha ocupación que rolda o 80%

Os establecementos hostaleiros e hoteleiros de Galicia encaran estes próximos días a ponte de decembro coa expectativa de mellorar datos respecto ao ano anterior e a previsión de ocupar entre o 75% e o 85% das súas prazas.



Como é tradicional nestas datas, o cliente será maioritariamente de proximidade: galegos chegados doutros puntos, españois –sobre todo do centro da meseta– e viaxeiros de Portugal que pasarán en Galicia uns días aproveitando as datas festivas.



Un dos maiores atractivos serán as iluminacións e mercadillos do Nadal. De feito, puntos como Vigo, coa súa soada decoración de tempada, está practicamente completo e a maioría dos seus establecementos hoteleiros non teñen prazas para estes días. Os que as teñen, segundo reflicten os portais de reservas, ofértanas a prezos moi elevados.

A Costa da Morte, a área de Arousa e a Ribeira Sacra son algunhas das zonas máis demandadas polos visitantes



Segundo os datos recompilados pola Agrupación industrial Turismo de Galicia nas diferentes asociacións da comunidade, o sector baralla que a ocupación final en Galicia sitúese entre o 75% e o 85%, ao redor dun 3% máis que o ano anterior.



A Unión Hoteleira Compostela sinalou que as reservas para sitúanse nun 75%, moi por encima da media do mes completo, que están en torno ao 40%. En todo caso, será “con tarifas medias baixas, por baixo dos competidores”, indicou a asociación. Outros puntos de Galicia, como a provincia de Lugo –especialmente na Ribeira Sacra–, a área de Arousa ou a Costa da Morte apuntan a unha ocupación do 70% ou 75%.

Rexistro de viaxeiros



A ponte de decembro prodúcese este ano no medio da polémica pola activación do novo rexistro de viaxeiros, que desde o pasado luns obriga aos establecementos para introducir uns 40 datos sobre os seus clientes nunha plataforma xestionada pola Secretaría de Estado de Seguridade.



Así, desde a Unión Hoteleira Compostela criticaron que a posta en marcha desta medida está a provocar que “un proceso que antes se facía en só uns minutos agora alónguese considerablemente, con todo o que iso conleva para o establecemento e o persoal”, ademais do “malestar que está a xerar entre os hóspedes a petición de certos datos e o tempo que se retarda o check in”.

Entre outras cuestións, os hoteleiros critican que estean obrigados a almacenar estes datos persoais con seguridade “durante tres anos” e trasladaron as súas dúbidas con respecto ao cumprimento do Regulamento Xeral de Protección de Datos da Unión Europea.



“É unha queixa, non só dos hoteis asociados”, explican desde a Unión Hoteleira, “senón xeneralizada no sector” e salientaron que “é algo que non sucede en ningún país de Europa. “En ningún obrígase aos aloxamentos para pedir este tipo de información, ademais cremos que non nos corresponde a nós”, insistiron na súa argumentación.