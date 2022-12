Comesaña reconoce que existe un “momento complejo” por la gripe, el covid y el VRS

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha reconocido que el actual es “un momento complejo” por la circulación, al mismo tiempo, del virus de la gripe, el covid y el VRS, pero considera que la situación está “razonablemente bien”.



“Es un momento complejo. Por primera vez coinciden tres virus. Antes llegaba primero el VRS y luego la gripe, pero estos últimos años cambió con otro actor, el covid, que alteró toda esa relación. Y este año coexisten los tres”, explicó el titular de Sanidade en Verín (Ourense).



Apuntó además que, por el momento, hay una mayor incidencia de VRS, “que parece que empieza a bajar”, mientras que la gripe “aún no ha llegado a su pico máximo”. “De hecho, aunque hay que tomar los datos con prudencia, hay una ligera bajada de la incidencia de la gripe estos días”, puntualizó.



Respecto al covid, destacó que, aún con una incidencia baja, la enfermedad “sigue ahí”. Esa bajada en los casos, reivindicó, es gracias al proceso de vacunación. “Ahora mismo está controlado, pero siempre en una situación inestable, sobre todo si hay cambios en las variantes”.



Comesaña también aseguró que no hay problemas en cuanto a ingresos hospitalarios, aunque sí hay una mayor afluencia en el servicio de Urgencias, sobre todo de niños a principios de noviembre.



Precisamente son los más pequeños, indicó el conselleiro, el grupo más afectado. “Fundamentalmente, niños por debajo de los tres años, que no habían tenido contacto con los virus y ahora tuvieron un contacto brusco, con un sistema inmunitario que no está entrenado para eso”, explicó, si bien insistió en que, en su mayoría, son patologías leves que no requieren ingresos.

Reforzar la atención

Comesaña, además, criticó que mientras el PPdeG “sigue trabajando en reforzar la atención sanitaria, el PSOE y el BNG “continúan transmitiendo inquietud a la población e informaciones falsas, y oponiéndose a todas las medidas”.



“Es difícil poner iniciativas en marcha para tratar de resolver problemas que afectan a todo el Estado y encontrar siempre el voto en contra del PSOE y del BNG, que realmente lo que quieren es que a la Sanidad le vaya mal, para así seguir manteniendo ese discurso político. Es lo que están acostumbrados a hacer y en lo que están cómodos”, digo en una visita al hospital comarcal de Verín.



Acompañado por la secretaria xeral de los populares gallegos, Paula Prado, subrayó las apuestas “arriesgadas, importantes y pioneras” de la Xunta en este ámbito, como la Ley que permite ofertar el acceso a plazas de difícil cobertura de especialidades médicas, a través de un concurso de méritos, en los hospitales comarcales.



En opinión del también conselleiro de Sanidad, esta es una medida “valiente”, que “no existe en ninguna otra comunidad”, y con la que la Consellería “busca seguir trabajando en consolidar la red de hospitales comarcales de Galicia.



Por su parte, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, reclamó a la oposición que “deje de jugar a la hipocresía” y se una a la petición de soluciones a la falta de médicos por parte del Gobierno central.



De esta forma, hizo referencia al hecho de que el PSOE y el BNG “no estén apoyando la iniciativa” que los populares promueven en los ayuntamientos correspondientes a los hospitales comarcales. En la moción, los populares instan al Gobierno a asumir sus competencias para solucionar la falta de médicos.