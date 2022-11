Cientos de manifestantes piden en Santiago una CRTVG "al servicio del pueblo"

Centenares de personas, convocadas por el Comité Intercentros de la Corporación de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) se han manifestado este domingo en Santiago de Compostela para reclamar una televisión pública "al servicio del pueblo".



En la movilización, que ha arrancado a las 12:00 horas en la Plaza Roja, han participado partidos políticos como el BNG o el PSdeG, además de los sindicatos CCOO, CIG, UGT o CNT y diversas asociaciones y colectivos.



Con una gran pancarta con el mensaje de "Defende a galega. Sen medo a loitar", los manifestantes han avanzado por las calles de Compostela hasta la plaza de Platerías, donde se ha dado lectura a un manifiesto por parte de dos trabajadores de la corporación.



Durante el recorrido, se han podido escuchar gritos como "Mais cultura e menos xefatura", "Información local no telexornal" o "No, no no, a manipulación", y también leer pancartas con mensajes como "Rueda atende, a tele non se vende" o "Menos temporais e más programas culturais".



Esta manifestación se produce tras varios años de movilización por parte de los empleados de la corporación con los Viernes negros, en protesta por la manipulación informativa.



El presidente del Comité Intercentros de la CRTVG, Tiago Alvite, ha señalado a Efe que la CRTVG "está sometida hoy a los intereses particulares del Partido Popular", cuando en realidad debe estar "al servicio del pueblo gallego que es quien la paga y a quien finalmente pertenece".



"Se trata de un servicio público esencial que garantiza principios democráticos fundamentales, como son la igualdad y la no discriminación, el pluralismo político, social y cultural y también la defensa de la identidad de Galicia, de su lengua y de su cultura", ha añadido.



Por otro lado, en declaraciones a los medios, el secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha señalado que su partido apoya esta manifestación, que supone "un grito de auxilio" para que el ente público "no se parezca a la televisión de Telemadrid de Esperanza Aguirre".



"Queremos que sea una televisión donde la calidad impere, un servicio público donde los trabajadores y trabajadoras se sientan motivados y motivadas", ha afirmado Formoso, que ha añadido que los trabajadores "no estudiaron para ser controlados por ningún poder público ni para ser controlados por una ideología concreta".



Según ha expresado, el pueblo gallego "tiene derecho a tener conocimiento de cuáles son las propuestas políticas de toda la sociedad y de todas la formaciones" y hacerlo "en libertad".



"El único medio público esencialmente gallego debe actuar de forma limpia, democrática y con transparencia", ha declarado.



Por otro lado, desde el BNG, la viceportavoz Olalla Rodil ha destacado la situación "anómala" de la dirección general de la corporación, que "fue puesta a dedo por el PP".



Según Rodil "es imprescindible que toda la sociedad gallega salga a la calle en defensa de un derecho esencial para el país, que es tener medios públicos al servicio del pueblo, que representen el pluralismo político, social y cultural".



El BNG llevará al Parlamento una proposición de ley para "iniciar un proceso de elección democrática de un nuevo director general de la CRTVG", ya que según ha destacado Rodil la vía legislativa "es la más democrática para acabar con esta situación".