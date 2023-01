El BNG plantea medidas para hacer realidad el Corredor Atlántico

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, planteó este lunes en Vigo una serie de medidas que sirvan para poner fin a “una historia de discriminación constante de las inversiones en Galicia” y hacer realidad el Corredor Atlántico de mercancías, al que calificó de fundamental para el desarrollo de la comunidad autónoma.



La primera de esas medidas consiste en forjar “un frente de país” de carácter transversal que aglutine a todas las instituciones públicas, al empresariado, a las formaciones políticas, a los sindicatos y a la universidades en defensa del Corredor Atlántico de mercancías y de la mejora de las infraestructuras ferroviarias.



“Llevamos una década de retrasos y creemos que se debe poner en marcha un plan extraordinario para compensar las inversiones del corredor noroeste y acompañarlo de un cronograma claro de cuáles van a ser los proyectos, cuándo se van a hacer y cuáles serán las inversiones”, planteó en segundo lugar durante una rueda de prensa frente a la estación de Guixar.



La tercera medida, pensada “para que no se repitan errores del pasado” porque si de algo sean los gallegos de “promesas incumplidas”, según Pontón, es “impulsar una comisión interinstitucional en el Parlamento de Galicia” en la que estén “el Gobierno gallego, el central y todos los agentes económicos que tienen interés en este Corredor Atlántico de mercancías para que podamos hacer una seguimiento de las promesas”.



Pontón afirmó que “quien no esté en las redes transeuropeas de transporte que se prepare para ser un cero a la izquierda”, razón por la que el BNG —indicó— no permitiría que Galicia “quede fuera de esos diseños”.

“Lo que no podemos es aceptar que esa visión centralista, que cada vez tiene más peso en el Estado, haga que nuestro país quede atrás”, afirmó Pontón, quien habló de “datos preocupantes” respecto a la implantación del ferrocarril en Galicia.

A este respecto, Pontón calificó de “muy poco ambicioso” el objetivo que se marcaron el viernes en el Cumbre de Santiago Galicia, Asturias y Castilla y León, de conseguir un 12,5% del transporte de mercancías por ferrocarril para 2040, cuando la media de la UE está ya en el 17% y hay países como Alemania donde ya supone el 23%.

Pontón insistió en que Galicia fue “excluida” en los últimos años de las inversiones en transporte ferroviario, las cuales se concentraron en Andalucía, Madrid y Euskadi.

“Mientras el corredor mediterráneo de mercancías tiene un cronograma muy claro, en Galicia lo único que tenemos son anuncios”, aseguró Pontón, para quien llegó el momento de “pasar de las palabras a los hechos y de los anuncios a los proyectos”.

El BNG, afirmó, va a impulsar “un gran debate social e institucional” al respecto, y las medidas anunciadas hoy en Vigo son el principio.

Por último, Pontón se refirió también a la cumbre del viernes, y manifestó que “de nada valen los titulares y las declaraciones si no hay proyectos concretos e impulso institucional” al transporte de mercancías por ferrocarril.

“Creemos que más que una foto lo que se necesita es una presión constante sobre el Gobierno central y poner por delante los intereses de Galicia”, concluyó.