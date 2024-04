El BNG hará una oposición con "humildad" y "mucha intensidad"

La portavoz del BNG, Ana Pontón, ha señalado que harán una oposición con "muchísima humildad", pero también "mucha intensidad", ya que quieren ser capaces de "marcar una parte del ritmo" del gobierno gallego desde la oposición.



Así lo ha declarado en una entrevista de la Cadena SER recogida por Europa Press en la que ha vuelto a tender la mano a Rueda para "defender" los intereses de Galicia ante el Estado y le ha propuesto mantener una reunión. "De momento no obtuve respuesta, pero yo he insistido en que siempre que se me convoque allí estaré", ha remarcado.



Pontón ha incidido en que harán una oposición "seria, rigurosa", en la que "pongan por delante" la defensa de Galicia, ya que tienen "importantes retos por delante".



Uno de esos retos, ha continuado, "es la industrialización", pero "le preocupa" que el PPdeG "confunda" industrializar "con contaminar" y para ello ha puesto como ejemplo la fabrica que Altri quiere instalar en Galicia. "Una bomba ambiental en el corazón de este país", ha esgrimido.



"La Xunta mintió a la ciudadanía y mintió al Parlamento", ha apuntado Pontón al tiempo que ha indicado que la "única información" que el Ejecutivo gallego les trasladó era la creación de una fábrica de fibras textiles.



Con todo, una vez que el proyecto fue público en el Diario Oficial de Galicia, después de las elecciones, lo que se conoce es que "es una macro celulosa".



"Creo que es muy grave que la Xunta mintiese porque la única reunión que mantuve con Rueda en la pasada legislatura, él se comprometió conmigo a enviarnos al Parlamento toda la documentación sobre Altri. Seguimos esperando", ha lamentado Pontón.



País por delante

Asimismo, cuestionada sobre si le preocupa que Rueda se consolide, Pontón ha afirmado que a ella lo que le preocupa es la sanidad, que los jóvenes "no tengan posibilidad de emanciparse" y como el talento "se fuga".



"Creo que estamos en un momento en el que tenemos que poner los problemas del país por delante y lo que veo es que el gobierno de Rueda es un rehén de la estrategia de Madrid y creo que sería importante que no cayese en el absolutismo", ha incidido.



Consello

Preguntada sobre qué le parece el cambio de día del consello de la Xunta --del jueves al lunes-- Pontón ha asegurado que "le sorprendió" que Rueda "imite a Pedro Sánchez".



"Criticaron a Sánchez que cambiase el Consejo de Ministros de los viernes para los martes y, ahora, parece que la primera decisión de Rueda es imitar a Sánchez. En todo caso, que no se repita esa política de vender humo, pero sin iniciativas de calado", ha apostillado.



Medio Rural

Cuestionada sobre las palabras de la nueva Conselleira do Medio Rural que dijo que los incendios "van en el ADN de Galicia", Pontón ha tachado la frase de "absolutamente desafortunada y fuera de lugar".



"Creo que la conselleira empieza muy mal si esa es su intención. Lo que hay que hacer es cambiar la política forestal porque si algo ha sido pirómano en este país es la política forestal que ha hecho el gobierno del PPdeG", ha afeado la portavoz de la formación nacionalista.