Besteiro pedirá a Rueda "lealtad y corresponsabilidad" para que Galicia "no pierda ni un solo euro" de inversión pública

Tras permanecer siete años apartado de la política, el que fuera secretario xeral del PSdeG entre 2013 y 2016 y nuevo delegado del Gobierno en Galicia, José Ramón Gómez Besteiro (Lugo, 1967), pide "lealtad y corresponsabilidad" al titular de la Xunta, Alfonso Rueda, con el Ejecutivo estatal para que la Comunidad gallega "no pierda ni un solo euro" de inversión pública.



En una entrevista concedida a Europa Press en las jornadas previas a la reunión que mantendrá el martes con el máximo mandatario autonómico, explica que le trasladará a Rueda la necesidad de colaboración en un momento en el que Galicia "no puede perder la oportunidad histórica que se presenta" con el fondo de recuperación puesto en marcha "gracias a la gestión del presidente Pedro Sánchez".



Por ello, censura la política de confrontación por parte del Gobierno gallego hacia el Ejecutivo estatal y pide "lealtad" para la correcta ejecución de las partidas, un asunto que rechaza que el Gobierno de Rueda utilice como "arma arrojadiza". "Si la Xunta persiste en esa actitud, lo que se puede profetizar es que se va a convertir en un verdadero boomerang contra la propia Xunta", señala.



Asimismo, después de que Alfonso Rueda afirmase que veía en Besteiro un "ansia especial" por estar en "muchos actos de todo tipo", ha ironizado con que el gallego sea el único presidente al que le preocupa "tener cerca" al delegado del Gobierno. Además, preguntado por si cree que al dirigente popular le intimidaría medirse contra él en unas elecciones autonómicas, afirma que "ni le ocupa ni le preocupa" lo que pueda pensar Rueda.



Otros asuntos que estarán encima de la mesa en el encuentro que Besteiro y Rueda mantendrán el próximo martes serán la situación de las infraestructuras gallegas. En este punto, y después de que el Ejecutivo estatal descartase la petición de la Xunta y el Parlamento gallego de construir de forma simultánea los viaductos de la A-6, defiende la actuación del Gobierno central "por varias razones". "La seguridad y las cuestiones técnicas", afirma para incidir en que estos asuntos son "prioritarios" y "no los deciden los políticos".



Al respecto, deja claro el compromiso presupuestario de la Administración central con esta obra y avanza también que se está ya "en tiempo de descuento" para la llegada a Galicia de los trenes Avril. "Las decisiones políticas ya están dadas y, por tanto, ahora estamos en que se termine el proceso de homologación", explica.



"ILUSIÓN RENOVADA"

Una vez que todas las imputaciones que pesaban contra él a raíz de causas instruidas por la jueza Pilar de Lara quedaron archivadas, Besteiro asegura regresar a la primera línea con una "ilusión renovada" para asumir el encargo del presidente del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, como nuevo delegado del Gobierno en Galicia, a quien traslada su agradecimiento por haber confiado en él para el cargo.

Besteiro, que dimitió como jefe de filas del PSdeG tras recibir 10 imputaciones por parte de la magistrada que posteriormente sería expedientada por dilaciones indebidas en las instrucciones, considera que en la justicia debería haber más medidas de "fiscalización y vigilancia" de los profesionales.



"Todas las profesiones están sujetas a una inspección, yo creo que muchas veces muy exigente y, por tanto, ningún profesional debe quedar al margen, tampoco los de la justicia", sostiene para argumentar que "ello no significa quebrantar el principio de independencia judicial ni de imparcialidad, sino todo lo contrario".



UN PSdeG "MÁS FUERTE" CON FORMOSO

"A mí siempre me gustó la política y creo que no me abandonó esa ilusión y ese gusto en estos siete años", manifiesta Besteiro, que niega que su regreso supusiera un "revuelo" en el PSdeG. "Hoy el PSdeG es más fuerte que hace unos meses, pero yo introduzco dentro de esa dinámica el nombramiento del ministro de Sanidad, José Miñones, y toda una serie de medidas que está tomando el Gobierno de España y que afectan aquí en Galicia", sostiene el político lucense, que se muestra convencido de que el Partido Socialista de Galicia va a jugar "un papel protagonista" en el futuro de Galicia.



En este punto, sobre cómo vio a su formación en estos siete años apartado del foco mediático, señala que las valoraciones que hace en relación al PSdeG "son siempre desde la discreción y la prudencia" de quien ocupó la Secretaría Xeral. Sin embargo, sí opina que "el PSdeG está ahora más fuerte" bajo los mandos de Valentín González Formoso y "con un proyecto más claro" que durante la etapa de Gonzalo Caballero.



En relación a si considera adecuado para los socialistas gallegos explorar una fórmula de bicefalia, manifiesta que "podría darse el caso" de que los militantes puedan tener la opción de elegir a una persona como candidato a la Presidencia de la Xunta diferente a la que ocupa la Secretaría Xeral. "Ese caso podría darse y, en todo caso, yo creo que los militantes van a decidir sabiamente. Esa decisión es una decisión que estará en sus manos en el futuro y decidirán sabiamente, como siempre", apunta.



En este punto, rechaza revelar si está dispuesto a dar un paso al frente y embarcarse en la batalla a la Xunta en un escenario en el que tanto la nacionalista Ana Pontón como el popular Alfonso Rueda ya están confirmados como candidatos. Sobre este asunto, insiste en que es a Formoso a quien le corresponde designar la fecha de las primarias. "Le corresponde al secretario xeral y yo, en eso, soy tremendamente respetuoso y sé que lo hará bien", subraya.



Además, después de que el secretario de Organización del PSdeG, José Manuel Lage, lo comparase con el jugador argentino Lionel Messi, Besteiro dice que "en absoluto" es el Messi de la política gallega y cree que esas palabras son "fruto de la alegría compartida" tras siete años de una "situación tremendamente difícil". "Yo creo que no hay que llevarlo más allá de ese contexto, el cual agradezco, aunque Messi para mí no sea el mejor jugador", bromea en una entrevista en la que se declara aficionado del Real Madrid.



Para fijar las primarias a la Presidencia de la Xunta, los socialistas se marcan como horizonte después de las elecciones municipales, unos comicios para los que José Ramón Gómez Besteiro se pone a disposición del partido para hacer campaña. "Con independencia de la labor institucional del delegado del Gobierno, me puse a disposición del partido hace ya unas semanas y, por tanto, estaré donde mi partido lo precise", destaca.