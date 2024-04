Besteiro anuncia el 'no' del PSdeG a la investidura de Rueda: "No es el candidato que queremos para Galicia"

El portavoz parlamentario y secretario xeral electo del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha avanzado el voto en contra de su formación a la investidura del aspirante popular a la Presidencia de la Xunta, Alfonso Rueda, al asegurar que "no es el candidato" que los socialistas quieren para Galicia.



Besteiro se ha pronunciado de este modo tras participar en la ronda de consultas con el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, al que le ha trasladado el sentido del voto de su grupo.



"Lo que le he trasladado es que no vamos a apoyar al candidato del PP. Entendemos que le respalda una mayoría absoluta pero, lógicamente, nuestra oferta y nuestra propuesta para Galicia para los próximos cuatro años no pasa por proponer como presidente de la Xunta a Alfonso Rueda", ha dicho.



Besteiro ha recordado que el PSdeG defiende otra forma para dirigir Galicia, con medidas como las trasladadas por los socialistas durante la campaña electoral en materia de servicios públicos o economía.

"Escucharemos la propuesta de debate del candidato, pero evidentemente a día de hoy estamos en posiciones radicalmente distintas", ha incidido.



Besteiro, que ha destacado la cordialidad del encuentro mantenido con Santalices, ha explicado que aprovechó la cita para trasladar al titular del Legislativo gallego que su formación hará una oposición "constructiva, serie, rigurosa y firme".



Así, ha aprovechado para desmarcarse de la actitud del PP en Madrid. "Porque ni la sentimos ni nos sentimos cómodos haciendo ese tipo de oposición ni creo que sea constructivo para el debate parlamentario", ha afirmado.



Además, preguntado por lo que espera su formación del discurso de Rueda, Besteiro ha considerado que previsiblemente se verá una línea "continuista". "Es lo que hasta ahora se ha manifestamos. Veremos si hay novedades en ese debate pero, a día de hoy, objetivamente no compartidos la forma de dirigir Galicia que tiene el Partido Popular y, en ese sentido, a día de hoy, objetivamente, el voto será negativo".