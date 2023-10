Besteiro anuncia que concurrirá a las primarias para ser el candidato socialista a la Xunta

El socialista José Ramón Gómez Besteiro ha anunciado de forma oficial que concurrirá a las primarias para ser el próximo candidato socialista a la presidencia de la Xunta, avanzando que el partido abre este proceso "a partir de hoy".



Minutos antes de que diese comienzo en el Parlamento gallego el Debate del Estado de la Autonomía, Besteiro, diputado por Lugo en el Congreso y exdelegado del Gobierno, ha comparecido ante los medios de comunicación para hacer oficial esta decisión después, ha avanzado él mismo, de que la Ejecutiva Federal socialista "haya ratificado hoy" la apertura del proceso de primarias.



El socialista ha dicho que asume esta decisión "con gran orgullo" y "satisfacción" y ha avanzado que próximamente escenificará "el proyecto de partido socialista" que propone. Este proyecto, ha señalado, se orientará tanto a "satisfacer" a los militantes, "que tendrán la posibilidad de decidir y elegir", como a enviar "un mensaje" a todos los gallegos sobre la "posibilidad de cambio" que se "avista en Galicia" y en el que el Partido Socialista "tiene que ser protagonista".



Gómez Besteiro ha llegado a la Cámara acompañado del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, de la alcaldesa de Trabada, Mayra García, y del delegado del Gobierno, Pedro Blanco, entre otros compañeros. En la grada de invitados del hemiciclo, ha coincidido con el que fuera secretario xeral del PSdeG y actual fundador de Espazo Común, Pachi Vázquez.

El primero en dar el paso al frente

José Ramón Gómez Besteiro ha sido el primero de los socialistas gallegos en dar un paso adelante para concurrir oficialmente al proceso de primarias, aunque, a preguntas de los medios, ha restado importancia al hecho de que pueda surgir algún rival en este proceso.



Preguntado acerca de si espera que haya más candidatos a las primarias, Besteiro a dicho que "ni espera ni desespera" nada en este sentido, ya que su decisión es "fundamentalmente personal" y ha añadido que el socialista es "un partido pionero en el ejercicio de las primarias", que "asume con normalidad y con naturalidad ese proceso" al "margen de que haya uno, dos, tres, cuatro o cinco candidatos".



"Lo que me ocupa y me preocupa es hacer un buen trabajo, presentarme delante de los militantes tal y como soy, con un proyecto, como dije antes, de una Galicia abierta y, por tanto, de un Partido Socialista muy abierto hacia la sociedad", ha dicho.



En sus declaraciones ante los medios, Besteiro ha considerado que "uno de los grandes defectos que hay hoy en día en la gestión de Galicia por parte del Partido Popular es cerrarse en sí mismo y echar la culpa a los demás, no asumir responsabilidades propias".



"Algo que está sucediendo ahora en Galicia es que la Xunta no cambia la vida de las personas. Es como si la vida de las personas las cambiase el Gobierno central o los ayuntamientos, pero no la Xunta", ha añadido el socialista lucense, que ha criticado los actos del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que "visita Galicia" porque "necesita que los gallegos lo conozcan".

Suspendidas en septiembre

Inicialmente, las primarias de los socialistas gallegos estaban previstas para el pasado 17 de septiembre, pero la dirección federal del PSOE las aplazó "hasta la celebración de la sesión de investidura y la eventual formación de Gobierno".



Sin embargo, en un contexto en el que aún no se ha despejado la incógnita alrededor de la formación de gobierno en el Estado, preguntado Besteiro sobre la decisión de reactivar ahora el proceso, el socialista ha dicho que a él "no le compete hacer una valoración". "Yo no soy miembro de la Comisión Ejecutiva Federal, soy un hombre que modestamente, abierto ese proceso, se va a presentar", ha añadido, afirmando que "desconoce cual es la razón" para reabrirlo ahora.



Por otra parte, Besteiro ha considerado compatible optar a las primarias con formar parte de la comisión de negociación de cara a la conformación del Gobierno de España, una labor que le encomendó, junto con otros seis compañeros, el líder del PSOE, Pedro Sánchez.



"Yo creo que da tiempo a todo, el día es muy largo, las semanas son muy largas y, en este sentido, yo creo que da tiempo a todo", ha dicho a preguntas de los medios.

Una mayor presencia de Besteiro

Desde su vuelta a la primera línea política tras permanecer apartado del foco mediático siete años por sus imputaciones por parte de la juzga Pilar de Lara --todas ellas quedaron archivadas y la magistrada fue sancionada y apartada del juzgado de Lugo--, Besteiro ha ido cobrando un mayor protagonismo en el Partido Socialista.



En concreto, el político lucense, que fue en su momento presidente de la Diputación de Lugo y secretario xeral del PSdeG entre 2013 y 2016, regresó a la política para ocupar el cargo de delegado del Gobierno en Galicia este mismo año, una responsabilidad de la que dimitió para encabezar la candidatura del PSdeG al Congreso por la provincia de Lugo entre rumores de su posible postulación para ser el próximo candidato socialista a la Xunta.



Desde la constitución de las nuevas Cortes, el Partido Socialista le otorgó visibilidad al designarlo como el parlamentario encargado de defender el uso de las lenguas cooficiales en la Cámara baja y al situarlo como uno de los siete socialistas que llevan a cabo las negociaciones de cara a la conformación de un nuevo Gobierno..