Barbón y Rueda reivindican su frente común por el Corredor Atlántico

Los presidentes de Asturias y de Galicia, Adrián Barbón y Alfonso Rueda, respectivamente, han reivindicado este lunes el "frente común" puesto en marcha por ambos territorios para exigir avances en el desarrollo del Corredor Atlántico Noroeste.



Los dos jefes de los ejecutivos regionales han participado en la quinta edición de los "Encuentros del Eo", en los que han expresado la cooperación que mantienen ambas comunidades al margen de las siglas políticas de cada mandatario.



Rueda ha lamentado que, desde el nombramiento del comisionado del Corredor Atlántico, José Antonio Sebastián, en enero de este año, su gobierno aún no ha "sido capaz" de mantener un encuentro con él.

"No será por no haberlo intentado", ha dicho el presidente gallego, quien ha advertido de que no le han gustado "demasiado" los planes de inversiones anunciados, que están "muy por debajo" de las cifras que se necesitan y que tienen "pocas concreciones".



El objetivo del impulso del Corredor Atlántico, a juicio de Rueda, es poder "ir recuperando el terreno perdido" con respecto al Mediterráneo.



El presidente gallego ha reclamado "tener certezas y que las cosas avancen", punto en el que ha destacado la importancia de la "unión" que mantiene Galicia junto a Asturias y Castilla y León.



"Pido que sigamos unidos en este frente común. Es fundamental", ha subrayado.



Barbón también ha manifestado la importancia del ramal noroeste del Corredor Atlántico, pero ha dicho que no serviría "de nada si no se garantiza la conexión con Francia".



En este punto, se ha referido a la necesidad de impulsar una macrorregión atlántica, que "mejorará la capacidad de influencia" para conseguir fondos económicos y "visibilizar los objetivos comunes".