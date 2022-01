Los aspirantes a liderar el PSOE provincial de A Coruña comprometen una campaña "limpia" y "conciliadora"

El alcalde de Pontedeume, Bernardo Fernández, y la diputada autonómica Noa Díaz han coincidido este lunes al comprometer una campaña "limpia" y "conciliadora" de cara al proceso interno en el que prevén competir para liderar el PSOE provincial de A Coruña.





Ambos socialistas han acudido en la mañana de este lunes a la sede del PSdeG en Santiago de Compostela para hacer entrega de los avales reunidos para presentarse a las primarias internas que tendrán lugar el próximo 30 de enero. Una vez recontados estos apoyos, los aspirantes podrán ser proclamados como candidatos.





El primero en acudir a O Pino ha sido el regidor de Pontedeume, que ha llegado a la sede del PSdeG acompañado por diversos militantes. En su intervención, este alcalde próximo al nuevo secretario xeral del PSdeG, Valentín González Formoso, ha reivindicado las primarias como un proceso "democrático" que se debe "dignificar".





"Somos una de las pocas organizaciones que elige así a sus liderazgos. La propia militancia decide con su voto quién quiere que lleve las riendas de su organización y siempre es positivo que haya otra candidatura, ya que es enriquecedor para el proyecto que la militancia pueda optar entre dos visiones diferentes", ha afirmado.





Tras señalar que "no se puede perder de vista" que el partido es un "instrumento" para llegar a las instituciones y "mejorar la vida de las personas" y no "un fin en sí mismo", ha comprometido una "campaña de guante blanco" en la que no olvidará que tanto él como su rival, Noa Díaz, son "compañeros".





Así, ha explicado que mantuvo una conversación con Noa Díaz en la que ambos coincidieron en que "tiene que ser un proceso limpio, de ideas y no de confrontación de personas". Además, se ha comprometido a integrar si es elegido líder del PSOE en la provincia. "Soy una persona muy conciliadora, aquí no sobra nadie. Estamos en un partido en el que hay gente muy válida que, independientemente de que apoye a un candidato o a otro, tiene mucho que aportar en esta organización", ha apuntado.





El regidor de Pontedeume ha dado las gracias a "los más de 1.600 compañeros" que avalaron su candidatura, que ha definido como "un proyecto que nace desde el municipalismo". Así, se ha referido a su propia experiencia hasta llegar a la Alcaldía de esta localidad para asegurar que el modelo que "funcionó en Pontedeume" y en otros ayuntamientos "es extrapolable a otras agrupaciones de la provincia".





Todo ello con la vista puesta en las elecciones municipales que se celebrarán dentro de 17 meses, un proceso que ha marcado como "objetivo prioritario". Ampliar el número de alcaldías y de concejales socialista será "uno de los pilares" en los que, en su opinión, se "sustentará el cambio que llegará a Galicia de la mano de Valentín González Formoso".





DAR VOZ A LA MILITANCIA

Tras él, ha acudido a la sede de los socialistas gallegos la diputada autonómica Noa Díaz, quien también ha estado acompañada por militantes y compañeros como el parlamentario Martín Seco.





A su llegada, la dirigente socialista se ha mostrado "satisfecha" por el apoyo obtenido que le permitió superar el máximo de los avales exigidos y ha destacado que su proyecto "nace de la militancia".





La parlamentaria socialista, afín a Gonzalo Caballero, ha explicado que, aunque ocupa cargos institucionales y orgánicos "desde hace poco tiempo", lleva militando en el PSdeG desde "los años 90".





"Creo que en partido hay que recuperar la voz de la militancia para que, de algún modo, el PSdeG continúe en esa senda de mayores apoyos que cada vez tenía", ha apuntado.





Además, ha incidido en que el suyo es un proyecto "propositivo, en positivo y con un carácter conciliador" y "abierto a las aportaciones que cualquier militante" pueda trasladar.





En su intervención, Noa Díaz también ha rechazado que la existencia de dos candidaturas en este proceso reproduzca las divisiones del congreso gallego. "No tiene nada que ver, encabezo una candidatura que está animada por muchos compañeros de la provincia que nada tienen que ver con lo que vivimos en el anterior proceso", ha afirmado.





Dicho esto, ha insistido en que lo que se muestra es que en el partido "hay debate, ganas de reflexionar". "Seguro que hay muchas más coincidencias que no coincidencias entre la candidatura de nuestro compañero Bernardo y la nuestra", ha apuntado para incidir en que no se evidencia "ni mucho menos" una "fractura del partido en la provincia".





Por último, ha insistido en su voluntad "conciliadora e integradora". "No tiene ningún sentido que lleguemos a mensajes broncos, lo que pretendemos es traer aquí la militancia del PSdeG, y la militancia del PSdeG no trabaja en términos beligerantes", ha sostenido para apostar también por la integración.