Ana Pontón emula a María Pita en A Coruña: “Quien quiera cambio, que me siga”

La portavoz nacional del BNG y candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, apeló a los indecisos emulando, en un mitin en A Coruña, a la heroína coruñesa María Pita, al reclamar el voto de los que aún dudan. "Quien quiera cambio que me siga y haremos historia con una presidenta", manifestó. Lo hizo ante un auditorio completo en el Teatro Rosalía de Castro y con personas que se quedado fuera, a las que la candidata se dirigió antes de iniciar el acto.

En él, pidió seguir "empujando" para conseguir el apoyo suficiente y liderar el cambio. Así, hizo un llamamiento a la participación de todos los gallegos que busquen dejar atrás un gobierno del PP que es "parte del problema" y, en particular, a los que por primera vez irán a votar. Junto a las candidatas Mercedes Queixas e Iria Taibo, que incidieron en cuestiones como la defensa de la sanidad pública, el gallego o la necesidad de “abrir un tiempo de cambio” para una “Galicia justa”, y el portavoz del BNG coruñés, Francisco Jorquera, Pontón insistió en que este domingo solo hay dos alternativas: o un gobierno del PP o uno liderado pro el BNG.

No obstante, se mostró convencida de que el dirigente popular será 'el breve', ante una hipotética pérdida del gobierno en estos comicios. "Estamos convencidos y convencidas de que el 18 de febrero si unimos todo el voto de cambio en el BNG, el cambio será imparable y tendremos presidenta y al PP en la oposición", ha recalcado. "Levantad las manos por el cambio, para construir el país que queremos", ha sentenciado.

Un PP "nervioso"

"Los veo muy nerviosos", apostilló sobre los populares y su campaña. Con todo, ha hecho varios llamamientos a las personas que aún dudan para que unan "todo el voto del cambio" en el BNG. "Estan tan nerviosos que solo les falta decir que me como niños", ha ironizado la candidata nacionalista, quien ha manifestado que el ejemplo es que su candidato, Alfonso Rueda, "no acuda a más debates". "Empiezo a pensar que no le dejan ir", ha dicho en una intervención en la que ha apelado a los que "están hartos de ver como el PP nos roba el presente y el futuro".

Por otra parte, entre otros compromisos, planteó un plan de rescate para la Atención Primaria, un cambio en el modelo para la atención de los mayores o garantizar el acceso a la vivienda, con la movilización de los pisos vacíos. Todo ello en un mitin con gritos de 'presidenta' y numerosos aplausos a Pontón y, con presencia, entre los asistentes, de los alcaldes de Sada, Benito Portela de Sadamaioría, y el de Carral, Javier Gestal.