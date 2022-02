Xunta, Reganosa y Cofradías firman un convenio para la regeneración de la ría

La Consellería do Mar, la firma Reganosa y las Cofradías de Pescadores y Mariscadores de Ferrol, Barallobre y Mugardos firmaron hoy en la ciudad naval un convenio de colaboración con el objetivo de continuar avanzando en el proyecto de regeneración de la ría local. El acto de rúbrica del acuerdo, que tuvo lugar en el edificio administrativo de la Xunta a las 11.30 horas, contó con la presencia de la conselleira do Mar, Rosa Quintana; la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez; la delegada territorial, Martina Aneiros; el director general de la regasificadora, Emilio Bruquetas; y los patrones mayores de los pósitos de Ferrol, Barallobre y Mugardos, Isabel Maroño, Jorge López y Jesús Pérez, respectivamente. Según destacó la Xunta, el objetivo de este convenio es el impulso de la productividad marisquera de la ría, así como el de “boas prácticas dentro da operativa do sector a prol da protección do medio mariño e da explotación sustentable dos recursos”.





Así, en virtud de este convenio, la Xunta desarrollará “accións para a conservación e mellora” de las poblaciones de moluscos autóctonos de la zona –principalmente almeja babosa, rubia y fina–, las cuales, apunta Mar, “se sumarán ás desenvolvidas polo executivo galego nos últimos anos”. De esta forma, el gobierno autonómico desarrollará labores de seguimiento “para asegurar o aproveitamento das sementeiras de especies de moluscos que se leven a cabo”; así como muestras y estudios en los hábitats costeros de importancia para este sector; la redacción y ejecución de proyectos de conservación y restauración del entorno; y el seguimiento científico de la situación en el acuífero.Por su parte, la firma Reganosa aportará un total de 80.000 euros a lo largo de cinco años para la adquisición de simientes de bivalvos autóctonos, de cuya plantación se encargarán las propias cofradías –además de “coordinarse entre elas”, poner en marcha planes de actuación y realizar el seguimiento y la toma de muestras–.





Apoyo de otras empresas

De esta forma, la conselleira Rosa Quintana agradeció, en nombre de su organismo y de las tres cofradías “ese esforzo de colaboración que fai en participar no proxecto de rexeneración que imos abordar” y el ponerse en contacto directamente con el organismo para formar parte de la iniciativa. Del mismo modo, la responsable de Mar hizo un llamamiento al resto de empresas del entorno para que busquen “unha vía de Responsabilidade Social Corporativa (...) de apoio a un sector primario tan importante para Ferrol e a súa comarca”.





En este sentido, Quintana recordó los tristes acontecimientos de la pasada semana con el hundimiento del pesquero “Villa de Pitanxo”, apuntando que “non debemos esperar a que se produza un caso dese tipo, senon que debemos ser solidarios con eles durante todo o ano”, en referencia a los profesionales del sector. “Debemos acreditar que, con moito esforzo e con moita adicación procuran saír todos os días ao mar a facer un traballo que é moi duro, pero que eles buscan que non nos falte un aporte de proteína marina a todos os consumidores”, aseveró la responsable de Mar.





Por último, Rosa Quintana también agradeció “o comportamento” de los pósitos locales, destacando que “se volcaron en que este acordo sexa posible y en facer cos técnicos da Xunta de Galicia e os seus propios técnicos o seguimento para esperar que todas estas accións que se están poñendo en marcha den frutos e a ría de Ferrol volva recuperar ese estado de produtividade que tivo no pasado”.





Colaboración a largo plazo

Por su parte, el director general de Reganosa, Emilio Bruquetas, también quiso comenzar su intervención con unas palabras de apoyo a los profesionales del sector, apuntando que “nestes intres tan duros non hai maior homenaxe que coidar do medio”.





De esta forma, Bruquetas recordó que la compañía mugardesa “xa fixo colaboracións e aportacións puntuáis cos actores cos que hoxe estamos sentados nesta mesa”, pero que en esta ocasión se trata de algo distinto, dado que es un acuerdo a largo plazo.





“Creo que todos os actores que temos actividade na ría de Ferrol temos a obriga de contribuir a que esta ría e a xente do mar volva ter un sector produtivo, e desde Reganosa animamos así a todos eles a participar neste plan conxunto de rexeneración da ría”, defendió el director general.





En este sentido, Bruquetas, tal y como ya había apuntado Rosa Quintana, expresó su deseo de que este acuerdo anime a otras empresas a colaborar en el proyecto.